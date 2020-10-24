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女師相親「招來4友」大吃日料！　男看2.1萬帳單閃人...遭媽罵奇葩

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▲相親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲相親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

先前一名女子帶23名親友吃相親宴的消息震撼網路。浙江寧波也有一名男子遇到類似經驗，相親對象帶了4人吃了近5000塊人民幣（約21500元新台幣），最後只付了1000元人民幣（約4300元新台幣），結果還被女方媽媽嫌棄「奇葩」。

根據瀟湘晨報報導，陳陽（化名）是一名銀行職員，今年32歲，媽媽開始著急婚事，還透過廣場舞的朋友，介紹了一名幼兒園老師小嚴，說人長得很美，也沒有對象。看媽媽這麼熱情，陳陽只好答應相親吃飯。

陳陽透露，相親當天小嚴選擇了一間日本料理餐廳，拿過菜單就一口氣點了很多菜，都沒有詢問自己的意見，但才吃沒幾口就說飽了，讓他很不理解這樣的行為。兩人沉默了一會，小嚴突然說，朋友在附近可以叫來嗎？

因為小嚴已經叫朋友過來，陳陽也不好拒絕，只好就同意了，沒想到一次竟然來了4人，而且又加點了一些菜，他們5人之後就把陳陽晾在一旁，開始聊天，一直到飯局結束。

陳陽結帳時發現，總共5000元人民幣，雖然本來計畫要請客，但真的太貴了，但後來想想覺得，大家都是第一次見，也不想再深入交往，而且小嚴跟本就在坑自己，一點也不尊重，就決定先行離開。

之後陳陽告知櫃檯等下女生會還結帳，自己用手機轉帳1000元人民幣給小嚴，就離開了餐廳。小嚴得知後，在社群軟體大罵陳陽是奇葩，雙方撕破臉大吵，之後互相拉黑對方。

小嚴媽媽向跳廣場舞的朋友們抱怨之後，陳陽被當成奇葩。但是陳陽不受影響，他認為，小嚴一開始就沒將自己放在眼中，見面第一次，就帶朋友來蹭吃蹭喝，顯然是把他當成冤大頭來，對方如此不真誠，自己也沒必要真誠對待。

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