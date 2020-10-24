驚悚詭異！蘇花公路4分鐘2起死亡車禍　2女隔9公里傷重身亡

▲▼李女騎乘機車擦撞同向小貨車後，再撞擊中央分隔島，傷重不治。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮23日晚間於台9線蘇花公路崇德段和順安段連續發生兩起死亡車禍，2起車禍非常巧合，發生時間相隔4分鐘，地點距離9公里，受創死亡的2人也都是女性，事故現場一片狼藉，令人慘不忍睹。

警方表示，23日晚間18時44分及18時48分，在台九線北上順安段及北上崇德段各發生一起死亡車禍。第一起事故發生在台九線174.5K北上順安段，年約63歲李姓（女）村民，騎乘普通重型機車南往北直行，與同向蔡姓民眾所駕駛的普小貨車發生擦撞後再撞擊中央分隔島，經送往國軍花蓮醫院，20時9分宣告急救無效不治死亡。

▲▼劉姓女子橫跨馬路遭由南往北小貨車撞擊，送醫不治。

4分鐘後，9公里外台九線165.8K北上崇德段，陳姓駕駛的小貨車，沿台九線南往北直行，行經案發地點時撞擊橫跨馬路年約60歲的劉姓（女）村民，雖緊急送往花蓮慈濟醫院，20時19分也因傷重回天乏術。





轄區新城警分局處理員警，依規定完成現場測繪及蒐證，目前正調閱附近監視器，肇事責任歸屬與事故發生原因正調查釐清中。

據警方初步調查，2起車禍肇事駕駛皆無酒駕情事且有駕照。

►他奶奶的美麗小秘訣