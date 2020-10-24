　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男喝醉隔日腦損傷喪命！家屬怒控「攙扶友人」：摔倒還不送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／pixabay）

▲喝酒後出意外時有耳聞。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

中國陝西一名54歲侯姓男子和朋友一同去喝酒，沒想到隔天竟突然死亡，侯男的家人表示，一同飲酒的馮姓男子在攙扶已經酒醉的侯男時，2人曾一起摔倒過，但當時馮男並未將他送醫，才導致他死亡，認為他涉嫌過失致死罪，決定提告。

根據《重慶晨報》報導，馮男和侯男2人是好朋友，8月24日晚一同參加了一場酒局，席間共有8人，當晚除1人未飲酒外，1個人喝了啤酒，另外6人喝了每瓶1斤裝的白酒共4瓶。酒局結束後，侯男獨自離開，沒想到竟躺在了路邊，路人便拿起其手機撥打最後通話的號碼，聯絡到了馮男，馮男不放心，於是前去找侯男。

侯男身體康健，卻突然逝世。（圖／翻攝上游新聞）

▲侯男身體康健，卻突然逝世。（圖／翻攝上游新聞）

由於不知道侯男住家具體位置，於是馮男和朋友把他送往一間酒店，幾人駕車抵達酒店時，已接近淩晨，馮男曾下車幫忙停車，之後馮男曾多次嘗試將侯男扶下車，但一直沒有成功，直到將侯男扶起，侯男的身體和馮男一同失去平衡，抱在一起先後倒地。當時馮男也喝醉了，沒注意到侯男是否受傷，便直接將他扶進酒店房內，侯某的家人認為，這一摔是導致了侯某頭部受傷的主要原因。（圖／翻攝重慶晨報）

▲診斷證明書。（圖／翻攝重慶晨報）

隔天早上10時許，馮男等人去叫侯男起來吃飯時發現了異常，立刻撥打120，將侯男送往醫院。對於侯男的死因，侯男的家人認為，馮某涉嫌過失致人死亡，決定提告。（圖／翻攝重慶晨報）

侯男家屬報警後，由於此事爭議較大，派出所調查後提級到西安市公安局蓮湖分局進行調查。據悉，警方還成立了專班負責此事。事發2個月後，受理此事的西安市公安局蓮湖分局向侯男家屬出具了《不予立案通知書》。《不予立案通知書》顯示，馮男沒有犯罪事實。由於對《不予立案通知書》存有異議，目前侯某的家人已向當地警方提起覆議。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

延伸閱讀
白色牧羊犬產下「淡綠色狗寶寶」嚇壞農夫！罕見現象2原因曝光
小禎一個月沒嗯嗯　「口腔飄屎味臉發黑」…一問醫生傻眼了
放火遭勒索30萬！5壯漢「逼拍全裸片」　女郎道歉：是我不誠實

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
星二代下海被嫌床技差！　近照曝「網狂看左邊」：拜託洗一下
陳鴻文「罕見守備」帥一波？　引發網兩極反應
陳時中證實「帛琉檢疫太嚴」旅遊泡泡破滅　今年成行機率低
iPhone 12台灣最速災情　開賣首日裂成「蜘蛛螢幕」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

包養「未成年乾女兒」噁叔被抓！男大生假扮「淫照全是上網抓的」

男喝醉隔日腦損傷喪命！家屬怒控「攙扶友人」：摔倒還不送醫

港版國安法影響「4個月第9國」　愛爾蘭中止與香港引渡協議

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛吐「一句話」後墜樓亡

落魄男逃亡30年崩潰自首　資料一查驚見「最扯烏龍」讓他哭了

國台辦認民進黨挑釁嗆「不自量力」！陸委會：倒果為因

活38年意外發現自己有「三顆腎」　男就診後…醫驚：1500人一例

痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

軍售案飛彈射程覆蓋大陸沿岸　國台辦：謀獨挑釁，死路一條

快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦嗆民進黨：不自量力

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

包養「未成年乾女兒」噁叔被抓！男大生假扮「淫照全是上網抓的」

男喝醉隔日腦損傷喪命！家屬怒控「攙扶友人」：摔倒還不送醫

港版國安法影響「4個月第9國」　愛爾蘭中止與香港引渡協議

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛吐「一句話」後墜樓亡

落魄男逃亡30年崩潰自首　資料一查驚見「最扯烏龍」讓他哭了

國台辦認民進黨挑釁嗆「不自量力」！陸委會：倒果為因

活38年意外發現自己有「三顆腎」　男就診後…醫驚：1500人一例

痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

軍售案飛彈射程覆蓋大陸沿岸　國台辦：謀獨挑釁，死路一條

快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦嗆民進黨：不自量力

賓士「最強AMG跑車」刷新紀錄成紐柏林最速？車手：還沒啦

太早買票了嗎　太空人球迷現身世界大賽網噓「偷票進來？」

領養浪浪忍寒夜「叼毯子往外跑」！　媽見超暖結局：其實牠都懂

快訊／新增2例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

小羊狂蹭貝克漢萬元靴子　這牌雨鞋連凱特王子妃都愛

昔阿羅哈朝馬站變身精品宅！「富旺天際W ONE」透明泳池懸半空中

入秋又能「泡溫泉」了！溫泉旅行啟動　觀光局邀吳鳳、眾量級踩點

獨家泰式蝦醬超濃郁！宜蘭隱藏版麵館　必吃每日限量椒麻牛肉麵

電偵機飛越台北上空？　美軍澄清：錯誤消息

包養「未成年乾女兒」噁叔被抓！男大生假扮「淫照全是上網抓的」

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

大陸熱門新聞

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛墜樓亡

「睡出來的 」債券！　綠帽男爆前女友為獲投資陪金主上床

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

大叔逃亡30年自首　警一查傻眼了

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

驚見「三腎男」　醫：1500人一例

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

國台辦嗆民進黨！陸委會4字回應

環時：中國愛好和平「但請別惹我們」

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

快訊／美售台飛彈可射到大陸？國台辦回應

普京：不排除與北京組軍事聯盟

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

才被抓姦過夜放火！JKF辣模青青「陪1次2萬」私訊曝

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

金泰希、Rain現身愛寶樂園　夫妻Size差融化粉

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

iPhone12最速災情　裂成蜘蛛螢幕

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

七人座SUV銷售冠軍安全舒適好睡

更多

最夯影音

更多
舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面