男喝醉隔日腦損傷喪命！家屬怒控「攙扶友人」：摔倒還不送醫

▲喝酒後出意外時有耳聞。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

中國陝西一名54歲侯姓男子和朋友一同去喝酒，沒想到隔天竟突然死亡，侯男的家人表示，一同飲酒的馮姓男子在攙扶已經酒醉的侯男時，2人曾一起摔倒過，但當時馮男並未將他送醫，才導致他死亡，認為他涉嫌過失致死罪，決定提告。

根據《重慶晨報》報導，馮男和侯男2人是好朋友，8月24日晚一同參加了一場酒局，席間共有8人，當晚除1人未飲酒外，1個人喝了啤酒，另外6人喝了每瓶1斤裝的白酒共4瓶。酒局結束後，侯男獨自離開，沒想到竟躺在了路邊，路人便拿起其手機撥打最後通話的號碼，聯絡到了馮男，馮男不放心，於是前去找侯男。

▲侯男身體康健，卻突然逝世。（圖／翻攝上游新聞）

由於不知道侯男住家具體位置，於是馮男和朋友把他送往一間酒店，幾人駕車抵達酒店時，已接近淩晨，馮男曾下車幫忙停車，之後馮男曾多次嘗試將侯男扶下車，但一直沒有成功，直到將侯男扶起，侯男的身體和馮男一同失去平衡，抱在一起先後倒地。當時馮男也喝醉了，沒注意到侯男是否受傷，便直接將他扶進酒店房內，侯某的家人認為，這一摔是導致了侯某頭部受傷的主要原因。

▲診斷證明書。（圖／翻攝重慶晨報）

隔天早上10時許，馮男等人去叫侯男起來吃飯時發現了異常，立刻撥打120，將侯男送往醫院。對於侯男的死因，侯男的家人認為，馮某涉嫌過失致人死亡，決定提告。

侯男家屬報警後，由於此事爭議較大，派出所調查後提級到西安市公安局蓮湖分局進行調查。據悉，警方還成立了專班負責此事。事發2個月後，受理此事的西安市公安局蓮湖分局向侯男家屬出具了《不予立案通知書》。《不予立案通知書》顯示，馮男沒有犯罪事實。由於對《不予立案通知書》存有異議，目前侯某的家人已向當地警方提起覆議。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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