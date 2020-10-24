「霜降」後急凍變天！台北下探16°C　第18號「莫拉菲」颱風將誕生

▲菲律賓東南方新生成的熱帶低壓，有增強為18號莫拉菲颱風趨勢。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員葉致均表示，位於台灣西南方的第17號中度颱風「沙德爾」（Saudel）持續朝西往中南半島前進，另外菲律賓東南方海面還有一個熱帶低壓朝西北往菲前進仍有發展趨勢，隨著沙德爾颱風往西遠離，加上高壓帶來涼空氣影響，台灣水氣減緩，受東北季風影響，各地低溫仍下探19度，預估將影響到25日（周日）就會遠離。

氣象局預報，24日隨著颱風逐漸遠離，加上北方乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，各地大致上以多雲為主，即使有降雨也相對零星；溫度方面，受東北季風影響，各地低溫約19至21度，部分空曠地區可能更低，白天高溫北台灣約21至23度，中部及花東地區約25、26度，南部地區約27至29度。

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▲霜降至東北季風增強，周末轉乾冷。（圖／中央氣象局）



根據氣象局觀測，中颱沙德爾23日晚間8時中心位於鵝鑾鼻西南西方約830公里海面上，持續向西移動，未來強度仍有小幅度的發展，但隨後將逐漸減弱，對台灣天氣無直接影響。另外，菲律賓東南方海面23日還有一個熱帶低壓TD21新生成，距離鵝鑾鼻約1900公里，朝西北方向行進，未來可能有發展趨勢。

預估25日清晨東北季風仍在影響，各地秋意濃厚，低溫約19至21度，白天隨著東北季風減弱，各地氣溫也稍回升，一直到27日（下周二）之前水氣偏少，全台大多為多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及大台北山區有零星短暫雨。

「凌晨低溫、沿海空曠地區風勢強，顯著乾冷。」天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，隨著北方乾空氣逐漸接近，23日入夜後北部的降雨將會減緩，24日迎風面基隆北海岸、山區迎風面仍有下雨機會，降雨緩和許多，中北部受到大氣中層乾空氣影響，有陽光露臉機會，白天溫度會稍回升到23至24度，因此入夜降溫度幅度也比較大，局部空曠、近山地區有機會出現17度左右的低溫，台北空曠地區有機會下探16度。

彭啟明指出，25至27日（下周二）東北風相對較弱，各地溫度回升，環境水氣也不多，北部暫時告別連續的陰雨天氣。另外，位於菲律賓東南方的熱帶擾動，23日下午已增強為熱帶低壓，未來兩天有機會增強為今年第18號颱風「莫拉菲」，預估後續會通過菲律賓的中部，於下周進入南海往越南中部移動，位置偏南、水氣北上程度可能不如沙德爾。

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