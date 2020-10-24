百香果有130種以上芳香物質產值14億　專家激推取汁神機

▲農試所研發全球第一台鮮榨不沾手的「百香果漿取汁神機」。（圖／農業試驗所提供，下同）



記者許展溢／台北報導

被譽為「果汁之王」的百香果，除了鮮果食用之外，也是各種初級加工品的重要原料，農委會農業試驗所表示，百香果富含維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養成分，還有超過130種以上的芳香物質，近年手搖飲市場飛速成長，能增進口味變化的百香果原汁需求量也隨之大增，但百香果原汁果漿取漿作業，一向仰賴人工挖取，因此研發取漿機，效果達98%。

農試所表示，農業缺工形成產業發展的瓶頸，自106年起進行百香果自動化取漿機械研發，成功推出新一代百香果取漿機，該機為台灣首次推出的機種，也是全球第一台、取漿效果高達98%、克服取漿污染、超越人工效率與品質的百香果取漿機，技術已取得新型專利，目前正辦理技術推廣與後續的技術移轉作業，期望「百香果取汁神機」未來不僅助攻百香果進軍茶飲市場，更能提供百香果產業多元生產利用。

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▲新一代百香果取漿機應用果漿抽吸探管，以真空吸力進行果實內部果漿抽取。



農試所指出，過去國內食品加工廠使用的百香果取汁機，以類似活塞上下擠壓作用將果實壓破擠扁，讓果漿滲漏出來，這類機械容易造成果殼組織液的滲出及果皮表面與果漿混雜，導致果漿品質不佳並衍生食品衛生安全疑慮，目前產業界在供應現榨原料上已不採用這種機械，而改為人工挖取。

農試所提到，為突破產業瓶頸，新一代百香果取漿機利用開孔機構先進行百香果上方果殼的開孔，再應用果漿抽吸探管，以真空吸力進行果實內部果漿抽取，同時也在探管外部產生高壓氣旋，對百香果內部的種囊進行衝擊，可讓果囊與內部胚膜脫離而被完全吸取。這種作業方式克服了傳統機械容易造成品質不佳與果皮污染的問題，更可完全避免果漿遭受果殼組織液或果皮表面的藥劑汙染。

▲取漿後百香果內部情形。



農試所根據功能測試結果，新一代百香果取漿機比人工挖取效果更好、更乾淨，且不會有任何的果漿殘留在果殼裡而產生浪費和損失，效率高出人工作業約2至3成。農試所強調，百香果富含維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養成分，以及超過130種以上的芳香物質，滿足消費者健康與口味的選擇，不僅成為手搖飲店的新寵，也可望透過多元發展，發揮台灣百香果產業鏈的創新價值。

農試所表示，團隊深耕百香果產業40年，自百香果「台農1號」品種的育成、健康種苗技術開發、建立外銷品牌，以及病蟲害防治與栽培技術服務團的輔導服務等，建構台灣百香果產業鏈。目前，台灣百香果全台栽種面積約為809公頃，產量約2萬5千公噸，產值已達14億。