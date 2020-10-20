賞鳥雙神器來了！5步驟秒辨識鳥類聽500種叫聲　台灣紀錄東亞NO1

▲白頭翁。（圖／中華鳥會提供）



記者許展溢／台北報導

愛賞鳥的人快看過來，十月國慶鳥灰面鷲過境，近期也正是各類過境冬候鳥陸續抵達台灣的時機，農委會特生中心今（20日）開記者會宣布，全台各地賞鳥活動方興未艾，和中華民國野鳥學會與美國康乃爾鳥類學研究室合作，透過AI功能及大數據運用，發展eBird與Merlin APPs 兩大鳥類觀察雙神器，提升賞鳥與記錄觀察的便利，並透過「eBird台灣」整合上傳資料，賞鳥者也能輕鬆貢獻資料，成為鳥類觀察的公民科學家。

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▲▼灰面鵟鷹。（圖／中華鳥會提供）



特生中心說明，賞鳥也有專屬「導航系統」，也就是可以就地找出最近鳥類的APP來了，且達近500種台灣鳥種的叫聲eBird全都錄，不知名鳥類則是一指就能辨識。這是利用AI功能，當賞鳥人士遇到陌生鳥種時，也能協助判斷可能的鳥種，建議國人觀察鳥類可運用eBird與MerlinAPP兩大鳥類觀察雙神器，提升賞鳥與記錄觀察的便利。而透過「eBird台灣」上傳資料，賞鳥者也能輕鬆貢獻資料，成為鳥類觀察的公民科學家。

特生中心棲地生態研究員林瑞興指出，截至今年9月底，和中華民國野鳥學會與美國康乃爾鳥類學研究室共同合作的「eBird台灣」，即累積近550萬筆資料，不僅是豐富特生中心「台灣生物多樣性網絡」（TBN）資料庫的大功臣，也是eBird全球賞鳥紀錄平台的首屈一指的資料貢獻者，將台灣的賞鳥紀錄活躍度推升至全球排名第七，東亞名列第一。

▲栗背林鴝。（圖／中華鳥會提供）



特生中心表示，「eBird台灣」於2015年上線後，每月平均使用者由約200人提升至500到700人，快速成為eBird全球體系最活躍的國家之一，排名維持在七到十名間。相較於日本排名32、中國排名33、南韓排名62，台灣活躍度相當高。目前「eBird台灣」為台灣鳥類觀察最大資料庫，國人賞鳥皆可透過 eBird APP快速得知鄰近地區鳥類出現狀態，了解所在地附近有哪些值得探索的地方。由於eBird APP記錄速度比紙本記錄還迅速，可讓賞鳥者快速且方便地留下紀錄，同時可配合網站讓使用者上傳照片、錄音等，藉此蒐集大量的影音資料。

▲▼特生中心說明eBird APP讓國人賞鳥者可快速且方便地留下紀錄，累積大量的資料。（圖／農委會特生中心提供）



特生中心說明eBird APP讓國人賞鳥者可快速且方便地留下紀錄，累積大量的資料。Merlin APP則是數位影音圖鑑，是一個以鳥類、時間、地點、照片及錄音資料結合而生的知識庫，可讓賞鳥者藉由簡單5步驟，辨識鳥種。當賞鳥遇見不認識的鳥種時，可以在首頁選擇「開始鳥種辨識」，接著依序簡單回答以下5個問題：「你在哪裡看到這隻鳥？」、「你何時看到這隻鳥？」、「鳥的大小？」、「主要的顏色？」及「活動位置？」。Merlin馬上就會透過鳥類紀錄、照片的大數據，迅速提供你可能的鳥種。此外，提供上傳清晰照片，也可以在首頁選擇「照片辨識」，直接利用AI功能，協助判斷可能的鳥種。

▲特生中心「結合AI與大數據的鳥類觀察雙神器 – eBird、Merlin APP」記者會。（圖／記者許展溢攝）



特生中心進一步提到，Merlin APP全球約有47萬人使用者，遍及156個國家。與eBird APP結合，成為鳥類觀察雙神器，可提供協助國人賞鳥探索與學習。對於公民科學而言，也可提升資料正確性。目前台灣廣義曾參與賞鳥活動者約有30萬人，預期將是鳥類觀察APP的潛在使用者。特生中心提醒使用者可先在手機上下載安裝「Merlin」APP後，進一步安裝專屬台灣的鳥類資訊包，資訊包中含有有462種台灣鳥種的特徵介紹、叫聲和分布地圖。這是目前唯一包含中文簡介、照片、聲音及分布資訊的鳥類探索APP。對鳥類觀察有興趣的入門者，可透過APP加快學習及增進野外觀察辨識的正確性。