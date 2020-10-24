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搭火車來趟懶人小旅行　台鐵明年9趟「郵輪式列車」行程搶先看

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▲▼台鐵郵輪式列車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵明年1-4月推出一系列郵輪式列車小旅行。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

搭火車來趟小旅行吧！為讓民眾能盡早安排假期，台鐵搶先精選推出2021年1到4月冬暖湯、春賞花的遊輪式列車行程。套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項省心又優質的選擇。

台鐵郵輪式列車2021年1-4月行程

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1.宜蘭梅花湖、中興文創園區、蘇澳溫泉度假2天（2021年1月16、17日：北部出發）
2.五星遊輪饗宴、Xpark水族館、鐵道博物館2天（2021年1月23、24日：南部出發）
3.宜蘭推火車、花蓮海洋公園2天（2021年1月30、31日：北部出發）
4.台東炸寒單、西子夕照、十鼓擊樂環島3天（2021年2月26-28日：北部出發）
5.經典蒸氣汽車CT273、太魯閣小錐麓愜意2天（2021年3月6、7日：中部出發）
6.阿里山櫻花季、蒜頭糖廠5分車體驗2天（2021年3月13、14日：北部出發）
7.阿里山櫻花季、社頭福井食堂、嘉義農遊趣2天（2021年3月20、21日：北部出發）
8.台東鷺山部落、墾丁小奈良環島4天（2021年4月2-5日：北部出發）
9.宜蘭推火車、花蓮小站巡禮、知本森遊2天（2021年4月10、11日：北部出發）

▲▼台鐵郵輪式列車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵郵輪式列車套裝行程，一次包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人導覽。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵郵輪式列車。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，在2021新的一年，台鐵推出一系列適合季節出遊的遊程，包含可以舒心渡假及享用在地海鮮美食的溫泉飯店行程、跟上流行偽出國的頂級河輪體驗、最新最美打卡熱點Xpark新都會型水生公園，以及帶領旅客前往阿里山欣賞各式櫻花相繼綻放爭豔。

除了豐富遊程外，鐵道特色、體驗當然也不可少，除造訪2020正式開幕台灣博物館鐵道部及具鐵道特色之彰化扇形車庫以外，並特別安排體驗搭乘擁有速度之王的美名CT273蒸汽火車，及帶旅客前往宜蘭體驗推動百噸火車頭之深度鐵道遊趣。

▲▼台鐵郵輪式列車。（圖／台鐵提供）

▲行程有安排造訪2020正式開幕的台灣博物館鐵道部。（圖／台鐵提供）

隨著國內疫情趨緩，啟動防疫樂活運動，鼓勵民眾外出旅遊，所以郵輪式列車之鐵道遊程多以戶外自然居多，行程中列車內亦提供測量體溫、酒精消毒、洗手乳，領隊將全程配戴口罩，個人則可自行斟酌防疫新生活之規定配戴。

為便利旅客及早安排假期，每趟行程售票日期特別提前於出發日前3個月開賣，相關行程可參閱台鐵局網頁或洽協力廠商易遊網旅行社。

▼台鐵郵輪式列車2021年1-4月行程。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵郵輪式列車2021年1-4月行程。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵郵輪式列車2021年1-4月行程。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵郵輪式列車2021年1-4月行程。（圖／台鐵提供）

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