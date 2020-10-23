「5星座」財運旺到飛起來！錢滿滿入袋　變身理財大王

▲小孟老師公布了月底前財運旺的5大星座。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2020年就快要結束，今年戶頭裡存了多少錢呢？快把握所剩時間努力打拚一翻，中華民國星相協會副理事長小孟老師就公布了月底前財運旺的5大星座，其中牡羊座只要努力打拚就可獲得意外財富，雙子座的人若是做業績相關的工作，業績會不斷攀升，還能累積好名聲。

根據《三立新聞網》報導，將五大星座整理為以下：

雙魚座

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雙魚座的人在月底有很好的蛻變機會，這是來自於你們內心的力量，會很想要拋開過去的不愉快，為自己創造更寬更廣的路，當起心動念是替自己人生創造更多機會，就會發現有很多新的財路來到自己面前。月底若有任何想要嘗試的新事物，都可大膽的去試。

摩羯座

摩羯座的人月底依然有良好的財運，可以繼續奮鬥努力拚搏。因為你們總是親力親為，能把工作或是客戶照顧的服服貼貼，面對難搞客戶或大訂單也都會是你們扛起，雖是不小壓力，但在世道不好的此刻算是一種福氣。

射手座

射手座在月底可能因做人成功而結識貴人得到更多賺錢機會，如果是從事企劃工作，你們會有很多創意點子。機會可說接踵而來，除了要把握良機之外，也需要替自己設定新的賺錢目標，有了賺錢的動力就能讓自己更有格局迎接財富，事業飛得更高更遠。

牡羊座

牡羊座工作運勢不斷成長，月底前努力持續奮鬥，付出多少就能獲得多少，在本業上財運旺以外，也有賺外快的好運氣。若你是經營副業的人，會在月底突飛猛進，若是認真上班的牡羊，也會得到突然的任務並有意外的財富可得。

雙子座

雙子座的人在月底可說是工作事業上最耀眼的智多星！職場上可大膽表現自己，並善用聰明才智好好發揮專長，只要用心努力，都能創造意氣風發的局面。另外保持謙虛、慈悲的好心態，賺錢的機會就會不斷地出現。若是做業績的人，會看到業績不斷攀升，並同時累積更多的好名聲。

▲牡羊座工作運勢不斷成長。（圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）



小孟老師23日也在臉書發表24日的12星座運勢，也曝光各星座幸運色、貴人星座與小人星座，整理為以下：

牡羊座：

工作：體制完美無缺

感情：對方細心照護

財運：晉身理財之王

牡羊幸運色：淺灰褐 貴人:射手 小人:天秤

金牛座：

工作：獨立堅強完成

感情：暫時鬆一口氣

財運：慎選理財商品

金牛幸運色：螢光黃 貴人:天蠍 小人:牡羊

雙子座：

工作：認真衝刺前進

感情：好桃花朵朵開

財運：整理現有部位

雙子幸運色：寶石藍 貴人:天秤 小人:水瓶

巨蟹座：

工作：準備慶功領賞

感情：為自己做安排

財運：檢查投資項目

巨蟹幸運色：青山綠 貴人:牡羊 小人:射手

獅子座：

工作：遵守公司規定

感情：經營兩人關係

財運：穩紮穩打操作

獅子幸運色：正紅色 貴人:巨蟹 小人:雙魚

處女座：

工作：恢復寧靜時光

感情：身為一家之主

財運：掌握關鍵要素

處女幸運色：深紫黑 貴人:雙魚 小人:巨蟹

天秤座：

工作：嚴肅面對問題

感情：與朋友多討論

財運：順勢乘風飛翔

天秤幸運色：天空藍 貴人:處女 小人:雙子

天蠍座：

工作：小心翼翼觀察

感情：進入轉運時刻

財運：登高遠望目標

天蠍幸運色：雛菊黃 貴人:獅子 小人:天蠍

射手座：

工作：平起平坐溝通

感情：照顧內在情緒

財運：獲利滿滿入袋

射手幸運色：鮮果橙 貴人:雙子 小人:獅子

魔羯座：

工作：調整未來藍圖

感情：溫柔成熟體貼

財運：徵求集資團隊

魔羯幸運色：葡萄紫 貴人:魔羯 小人:處女

水瓶座：

工作：正職兼職皆旺

感情：兩人和諧溝通

財運：觀望高投報率

水瓶幸運色：木皮色 貴人:射手 小人:金牛

雙魚座：

工作：做出正確決定

感情：調整感情姿態

財運：等待出售時機

雙魚幸運色：天鵝白 貴人:金牛 小人:射手