亞太電信推毫米波服務　用戶沒5G手機也能體驗5G高速上網

▲亞太電信5G開台記者會，亞太電信董事長呂芳銘。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

亞太電信今（22）日宣布5G服務正式啟動，未來5G服務服務將透過3.5GHz共頻共網，極速理論值上看1Gbps，另外，亞太電信也宣布28GHz率先開台提供5G「Gt飆速」消費者毫米波服務，全民免換5G手機，即可到全台指定28家亞太電信和萊爾富門市，體驗5G高速上網。

亞太電信也在此次5G開台祭出，5G「Gt無限」購機方案，599元到2699元7種級距資費方案，並提供高中低階價格的5G手機提供消費者選擇5G上網吃到飽只要月付1399元，約期也只要24個月，並搭配獨家開賣的Nokia8.3 5G手機專案價只要0元（空機價格1萬6990元）。

亞太電信董事長呂芳銘表示，頻譜是國家珍貴的資源，感謝政府推動《電信管理法》全新法規促進電信產業自由化，也為台灣5G營運開放更多合作空間。業者透過基礎設施、網路及頻譜共享能更有效運用資源刺激服務及應用創新帶動新興科技發展，創造國家、企業、消費者三贏。

▲亞太電信5G開台記者會。（圖／記者余弦妙攝）

亞太電信與5G先進國家同步以自建方式積極拓展28GH業務初期28GH布署站點將聚焦人口稠密區與特定區域應用服務為主。企業用戶部分，主要運用於企業專網，日前與封測大廠合作智慧製造專案即是一例，整合AG無人搬運車、MR(Mixedeality混合實境)應用建立高度人機協同與高效作業環境其他專網服務已陸續於半導體業、石化業、封測業等領域導入。

個人用戶方面，攜手超商業者萊爾富，運用FWA(FixedWirelessAccess固定無線接入)傳輸方式，將28GH毫米波訊號轉成上網熱點，不限亞太電信用戶，無需更換5G手機，於全台指定27家亞太電信和1家萊爾富門市，免費體驗5G高速上網。現場同時設置「G飆速加值體驗區」展示影音串流、ARVR等娛樂應用電信門市和超商變身5G行動娛樂體驗館。

亞太電信表示，秉持智慧生活的精神，全力沖刺5G市場運用多年在oT、ICT累積豐厚的經驗及創新技術攜手更多合作夥伴，拓展5G生態圈，未來將結合鴻海科技集團的研發及豐厚製造實力與資源，以全新科技視野展望未來齊心開創5G新局。

▼亞太電信5G開台記者會。（圖／記者余弦妙攝）