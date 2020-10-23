會動的木偶　屏東演武場「機構木偶迷蹤記」…件件驚奇

▲由屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特展，即日起在屏東演武場展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特展，今（23）日起至明年1月24日在屏東演武場展出，60件作品中，有拳擊冠軍、爵士先生、古騎兵等，透過精細的木偶，經由機構齒輪的運轉應用，每個木偶活靈活現模仿不同角色動作，充滿童趣。

▲▼銀濟春作品潛艇方舟、唐一秀的作品偷錢的小孩。

縣府文化處表示，展區規劃4大主題，分別是<神奇的機構木偶>、<參展者們>、<動畫仔細看>及<走入機構木偶的世界>，每個展區因主題設計而有所不同，讓民眾觀察每個作品獨一無二的特點，瞭解每個自動機械與機構木偶間的運作原理，進而感受職人們背後設計的構想與理念。

自動機是一種藉由外力如風力、水力或是手動的動力源，運用機構傳動原理，讓作品可以完成某些特定動作的機械裝置。如唐一秀老師的經典作品『偷錢的小孩』，當錢幣放到指定桌上，轉動一旁的搖桿，「給錢」告示牌就會蓋起，而藏在桌底下的小孩就會慢慢地探出頭，悄悄舉起右手拿取錢幣，當成功拿取後，除木偶臉上的表情出現偷笑外，也會發出錢幣進洞的聲響。

『潛艇方舟』是銀濟春老師在2017年臺灣工藝競賽中獲得創新設計組第一名的作品，以諾亞方舟為創作主題，從船面剖面圖顯現每個不同動物的生活模式，像是不停地探頭遠眺及掌舵的長頸鹿船長；正在幫鮪魚看診的章魚醫師；正在練6塊肌的小豬及吊單槓的熊貓；以及彈琴唱歌的青蛙與狐狸，都相當逗趣。

文化處說，展覽期間辦理4場手做體驗課程，詳細資訊請見文化處官網及屏東演武場粉絲專頁。

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