　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

會動的木偶　屏東演武場「機構木偶迷蹤記」…件件驚奇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲由屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特展，即日起在屏東演武場展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲由屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特展，即日起在屏東演武場展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特展，今（23）日起至明年1月24日在屏東演武場展出，60件作品中，有拳擊冠軍、爵士先生、古騎兵等，透過精細的木偶，經由機構齒輪的運轉應用，每個木偶活靈活現模仿不同角色動作，充滿童趣。

▲由屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特展，即日起在屏東演武場展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲▼銀濟春作品潛艇方舟、唐一秀的作品偷錢的小孩。

▲由屏東縣政府與國立科學工藝博物館合作舉辦「機構木偶迷蹤記」特展，即日起在屏東演武場展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

縣府文化處表示，展區規劃4大主題，分別是<神奇的機構木偶>、<參展者們>、<動畫仔細看>及<走入機構木偶的世界>，每個展區因主題設計而有所不同，讓民眾觀察每個作品獨一無二的特點，瞭解每個自動機械與機構木偶間的運作原理，進而感受職人們背後設計的構想與理念。

自動機是一種藉由外力如風力、水力或是手動的動力源，運用機構傳動原理，讓作品可以完成某些特定動作的機械裝置。如唐一秀老師的經典作品『偷錢的小孩』，當錢幣放到指定桌上，轉動一旁的搖桿，「給錢」告示牌就會蓋起，而藏在桌底下的小孩就會慢慢地探出頭，悄悄舉起右手拿取錢幣，當成功拿取後，除木偶臉上的表情出現偷笑外，也會發出錢幣進洞的聲響。

『潛艇方舟』是銀濟春老師在2017年臺灣工藝競賽中獲得創新設計組第一名的作品，以諾亞方舟為創作主題，從船面剖面圖顯現每個不同動物的生活模式，像是不停地探頭遠眺及掌舵的長頸鹿船長；正在幫鮪魚看診的章魚醫師；正在練6塊肌的小豬及吊單槓的熊貓；以及彈琴唱歌的青蛙與狐狸，都相當逗趣。

文化處說，展覽期間辦理4場手做體驗課程，詳細資訊請見文化處官網及屏東演武場粉絲專頁。

▲Her今天推出「美國Dermisa淡斑嫩白皂」85g x 8入，原價1432元，特價1080元

ET快訊
青鯤鯓吳府千歲「落淚」！這件事沒完成遭玉皇大帝責備
快訊／「紓困3.0」特別預算通過　追加2100億全數舉債支應
川普、拜登辯論後民調出爐！53％選民認為他表現優異
實機照一次看！iPhone 12 Pro 質感大勝i12　果
快訊／台南30歲兒持刀鎚殺母！52歲媽求救仍傷重慘死
大薯、雞塊全買1送1　麥當勞2020激省優惠券來了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國內「酒精不耐症」人口近半　醫警聯手辦座談籲拒絕酒後誤事

雲林零瘦肉精聯盟區塊鏈溯源　提升畜牧軟實力

會動的木偶　屏東演武場「機構木偶迷蹤記」…件件驚奇

用一生寫歷史！5名榮家百歲人瑞慶重陽　徐榛蔚親贈金鎖片

奉獻39年　潮州義警楊明龍榮退獲表揚

合法拖船架上路　提升大台南水域救援能量

雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

她半夜路旁哭泣　原來找朋友玩走失忘記回家的路…屏警助返家

屏市林清雲、潘昭萬栽種洛神花　「酸中帶甜」像極了愛情

2020蘭陽媽祖文化節　媽祖與眾神尊3天2夜遶境巡守護蘭陽

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

國內「酒精不耐症」人口近半　醫警聯手辦座談籲拒絕酒後誤事

雲林零瘦肉精聯盟區塊鏈溯源　提升畜牧軟實力

會動的木偶　屏東演武場「機構木偶迷蹤記」…件件驚奇

用一生寫歷史！5名榮家百歲人瑞慶重陽　徐榛蔚親贈金鎖片

奉獻39年　潮州義警楊明龍榮退獲表揚

合法拖船架上路　提升大台南水域救援能量

雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

她半夜路旁哭泣　原來找朋友玩走失忘記回家的路…屏警助返家

屏市林清雲、潘昭萬栽種洛神花　「酸中帶甜」像極了愛情

2020蘭陽媽祖文化節　媽祖與眾神尊3天2夜遶境巡守護蘭陽

致命來電！癡漢打錯電話遭母女綁樹上「活活打死」...比蟑螂還慘

盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

國內「酒精不耐症」人口近半　醫警聯手辦座談籲拒絕酒後誤事

前田健太、秋山翔吾入圍金手套　挑戰首度日本人同時獲獎

屏東新景點！伯勞鳥、恐龍全都是溜滑梯　勝利動物公園10大設施免費玩

就愛大眾浴！邊牧放風「笑坐荷花池」　她崩潰：說好散步？

兩個不小心！台中七期海神出沒...路口遭轎車擊落　恐噴上百萬

徐睿知噴鼻血「夾奶裝」深U險走光！　5年前超保守造型判若兩人

詹皇2K能力值98登頂　PG跌到88將特訓「放話明年能爬到96」

鮪魚險回不了家...急Call「小時候偶像」　王仁甫一暖舉「揪感心」

地方熱門新聞

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

彰化首座百貨公司來了　縣長證實

荔枝椿象商機！成蟲「1公斤1000元」收購

彰化即起收購荔枝椿象：1kg1000元

「萬里蟹」是漁民乘驚濤駭浪換來

全台最大好市多加油站23日正式開幕　

77歲翁遊南庄失聯　檳榔攤找到他

口罩到處丟　光田淨灘清出近200KG垃圾

台中上海陸家嘴再現江浙功夫菜

黃捷收包養信！正妹看傻：我也收到

外送員未用保溫箱遭提醒　竟棄單怒打老闆

萬里蟹鱻蟹宴　24日野柳漁港登場

切除顱顏皮膚癌術後免植皮

即／淡海輕軌進站冒白煙　月台乘客驚嚇

更多熱門

相關新聞

奉獻39年　潮州義警楊明龍榮退獲表揚

奉獻39年　潮州義警楊明龍榮退獲表揚

屏東縣潮州警分局日前在該分局大禮堂舉辦2020年下半年度義勇警察幹部訓練，38位義勇警察全員到齊、全程參與，會中並頒發光華義警分隊書記楊明龍屆齡榮退休獎牌等紀念品，他從事義警工作超過39年，1998年還拿過警政廳長王一飛頒發榮譽章證書，最早期還要協助員警夜間戶口普查，辦公廳舍是屋瓦式建築，一路走來，與警察有著割捨不開的滿滿回憶。

她半夜路旁哭泣　找朋友玩走失忘記回家的路

她半夜路旁哭泣　找朋友玩走失忘記回家的路

聯結車深夜拋錨戰備跑道　警急協助安全維護

聯結車深夜拋錨戰備跑道　警急協助安全維護

路邊巧遇小浪汪　咬牽繩幫遛柴姊

路邊巧遇小浪汪　咬牽繩幫遛柴姊

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

關鍵字：

屏東縣政府科博館機構木偶迷蹤記屏東演武場

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

放火約辣妹過夜「遭強拍裸體片」！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面