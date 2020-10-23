有夠可愛！迷你版科學麵icash2.0⋯搖起來有脆麵沙沙聲　限量1千個

▲科學麵造型icash2.0即將開賣。（圖／愛金卡提供）

記者陳涵茵／綜合報導

悠遊卡、一卡通、icash2.0造型推陳出新，繼國民美食統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0、保力達蠻牛icash2.0後，將再推出「科學麵icash2.0」，逼真造型不僅可以感應嗶卡，搖起來還會有沙沙聲，將在26日限量開賣。

▲科學麵icash2.0全台限量1000個。（圖／業者提供）



悠遊卡公司曾在今年8月推出王子麵造型悠遊卡，現在換經典零食老牌科學麵登場了，「科學麵icash2.0」外觀是科學麵經典造型，搖晃還會發出脆麵沙沙聲，絕對仿真的迷你外觀超可愛，不僅可以感應還能當鑰匙圈裝飾。

▲當吊飾也可愛。



科學麵造型icash2.0將在10月26日上午11點於OPEN POINT APP開賣，會員搶先開放預購，全台限量1000個，售價199元，民眾只要於預購期間完成預購並在10月27日23點59分前至7-ELEVEN門市結帳，即可於10月29日起於原預購付款門市取貨。

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