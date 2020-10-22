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14歲少女約戰…4男猜拳輪番上　把風少年驚見和室「交纏的光影」

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲4男猜拳後，輪番跟少女在和室發生性行為。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名14歲少女跟5名男姓友人共處一室，聊天提到「會不會做愛」的話題，少女竟說，「會啊！不然來做啊」，一群人開心打鬧後，其中4名男子開始脫衣褲還猜拳，並輪流跟少女在房間裡「衝刺」，未參與性遊戲的少年在房外抽菸，透過燈光看著男女交纏的身影。少女的母親知情後火大提告！

據了解，現年16歲的少女花花（化名），前年跟綽號「士林」的男友及18歲謝男、20歲許男及許姓少年，一同到柯姓少年位於土城的家裡玩，後來有人問花花「會不會做愛？」花花很爽快地回應，「會啊！不然來做啊！」後來除了柯姓少年，另外4人以猜拳方式決定與花花做愛的順序！

首先，許姓少年擔任第一棒，推倒花花並脫去衣褲，經過一番「頂撞」直到體外射精，再由「士林」、許男、謝男依序入房，再輪番性愛時，柯姓少年的爸爸就坐在客廳，壓根沒想到，兒子帶回來的朋友，會把家裡的和室當成「摩鐵」使用。

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲年僅14歲的少女成了性玩具，其母親事後知情，火大提告。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

面對警詢，柯姓少年表示，當時他們有聊到性話題，後來因為花花的回答，其他男生便開始跟她互推、脫衣，柯少覺得無聊就跑到客廳抽菸，雖然當時和室關燈，但客廳的燈光透進去，他依稀能看到「交纏性愛」的身影，後來再回房間時，發現花花沒穿衣服蓋上被子。

花花則表示，跟綽號「士林」的男子是情侶關係，跟其他人則是朋友，「性輪番」的案件發生在2018年2月間，4個男生以猜拳的方式，決定跟她做愛的順序。

花花的母親事後發現此事，火大提告，2名未成年少年已移交少年法庭，而「士林」真實身分成謎仍在釐清中；其中謝男坦承犯行，並與花花及其母親達成和解，但許男矢口否認跟花花發生過性行為，稱他當時與柯姓少年在一起，沒有在房內，不過合議庭根據其他人的證稱發現，許男確實有與花花發生關係。
新北地院認為，謝男當時剛滿18歲，犯後態度良好，且已與被害人達成和解，因此依對未滿16歲女子性交罪，判處3個月徒刑。而許男始終否認到底，且未與被害人和解，因此判處7個月徒刑。
 

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