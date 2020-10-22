女粉絲控性侵！詹江村認了「屁股有胎記」…坦承：很多人看過

▲詹江村坦承屁股有胎記。（圖／翻攝自YouTube／詹江村）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨籍桃園市議員詹江村被爆料硬上女粉絲J女（化名），且射後不理消失，J女更指控詹江村屁股上有手心大小的深褐色胎記。詹江村針對指控未正面回應，今日突然發文承認「我的屁股確實有胎記」，「我的歷任女友也都看過，光憑能說出我屁股有胎記，就要入我于罪？」

「我的屁股確實有胎記」詹江村表示，出入飯店的大眾池或是當軍官時洗澡，都有許多人看過他的屁股，且歷任女友也看過，「光憑能說出我屁股有胎記，就要入我于罪？」

詹江村指出，當初女粉絲爆料館長陳之漢的相關消息，他為了情報才會與J女見面，但對方說要兜風被拒後嗆「我不是塑膠的，利用完就丟，你走著瞧」，才會編出一套故事誣陷他。

詹江村認為，J女一年內四處爆料，甚至花錢斗內爆料，關鍵遭性侵卻沒有報案，非常奇怪，認為最近屁股胎記部分，是有知情人士刻意提供情報，才讓J女有證據攻擊。

詹江村說，他21日提告後，J女打給「杏仁哥」講電話1小時，內容提及「蔡衍明也交代記者處理我，還說她跟記者都是在旺旺集團辦公室討論，說還有一個女的也會出面告我強姦。」

「們到底是在演那樣齣啊！」詹江村表示，杏仁哥被媒體報導要和他切割，但今天開直播表示是假新聞，J女也跳出說被利用，整起事件讓他完全看不清。

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