竹北派出所「馬尾女警」爆紅！他喝高粱幫衝業績…正面照曝光

記者陳凱力、鄒鎮宇／新竹報導

新竹縣竹北派出所在網路上號稱「五星級的派出所」，一度因為google評論「手銬鬆緊度剛好」爆紅，其中不少網友點名「馬尾女警」溫柔可愛，如今女警的正面照也曝光。

竹北派出所去年曾因網友在google評論「手銬上的鬆緊度剛剛好，偵訊室相當的舒適，問筆錄態度良好」而引起風潮，不少網友直接打卡留言，讓派出所評論衝上4.7顆星，接近5星級滿分。

▲▼5星派出所直擊曝光！ 網評「手銬鬆緊剛好、偵訊室舒適」。（圖／記者陳凱力攝、翻攝google）



評價內容充滿惡搞，如「服務非常佳，住宿會免費提供旁邊遊樂園的入場券，孩子們都玩的很開心。 早餐份量足而且新鮮。」、「獨立包廂吃豬排飯，冷氣還行，服務周到，都會問我有沒有吃飽，夠不夠吃，真的很貼心，不得不給5星，希望鄉民都能嚐一嚐這家豬排飯，一人一包廂，滿滿豬排飯」。

也有人說，「聽說豬排飯很好吃，沒有事先預約吃不到，值班女警超正！」、「非常推薦這的保護管束專案，提供一泊二食的服務，雖然不是獨居房,但拘留室的空間也算大，只是木板床偏硬些，但冷氣比一般民宿還強，同寢室友也算好相處，值班員警更是親切，旺季真的是一房難求,真的是超推薦。」

▲網友說，竹北派出所居留室冷氣涼、女警貼心、餐點也很好吃，是竹北過夜的首選。



其中最引人注目的，便是網友提及「紮馬尾的年輕女警」，「值班台的員警抬起頭來看著我，當目光交會之際，本丐確定我瞬間戀愛了」、「每當我出差到新竹，總是懷念所長泡的茶，固定多帶一點貨去找可愛的馬尾女警，讓她業績滿滿，遇到臨檢也總是在她面前喝口高粱，為的就是讓她為我銬上手銬，拉著我上警車，這能讓我感受到戀愛的感覺」。

《ETtoday新聞雲》詢問竹北派出所，得到該名女警的正面照，所長私下也說，該名女警目前休假，無法受訪，且強調評價都是網友的作文比賽，並非事實。

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