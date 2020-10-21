「書都讀到哪了」！女大生坐博愛座遭婦嗆：小心讓妳上新聞

▲公車。（示意圖／記者劉維榛攝）



實習記者劉雪兒／綜合報導

博愛座到底該不該讓位給長輩？是許多年來不斷有爭議性的話題。一名學生在公車上目睹一起糾紛，一名大媽嗆女同學「沒唸書」，只因為對方坐了博愛座沒讓位，甚至還揚言說「小心讓你們上新聞」。貼文一出後，許多網友紛紛抱不平，認為博座未必一定要讓座給不認識的長輩，而是讓給「有需要」的人。

原PO在Dcard上發文表示，一名大媽一上車便往內擠，整個人靠在一個座位旁，過程中不斷與那座位的女同學發生肢體碰撞，雖然原PO不清楚女同學當下給予的反應，但從表情上可以看出，對方可能很想休息，卻一直被干擾，覺得很煩躁。

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▲博愛座爭議不斷。（示意圖／記者陳俊宏攝）



後來這名大媽突然大暴走，高聲對著那名女同學大喊說，「欸！這是博愛座耶，你不讓位就算了，我不能靠嗎，這裡是博愛座，你們書都讀到哪裡了？」，而現場另外一名正義魔人女同學回嗆說，博愛座不代表一定要讓位，「我們讀XX學校不代表我們沒唸書」，不過大媽也不甘示弱，接著回應說，「我也是老師耶！小心點，不讓讓你們上新聞」。

此外，原PO還在文中附上自己的猜測與看法，認為這名大媽應該不是老師，不然怎麼會有「學生沒唸書」的心態，即便身為一名老師，也不可能說出這種話，並建議網友們，通常遇到這種情況，最好的方式是「無視」，因為和對方解釋越多，到最後只會吵個不停，且還讚許另外一名女同學站出來的行為，非常勇氣可嘉。

▲婦人怒罵學生沒唸書，讓一旁乘客看不下去回嗆。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，引起網友熱議，「博愛座未必要讓阿，要讓也是讓給自己認識比較年長的親人，我們的孝敬都是留給自己的長輩，並不是留給不認識的人，還好有正義的人願意發聲」、「博愛座是要給需要的人坐，而不是一種『我比你大我更應該坐』」。不過也有人認為正義魔人的回應，「我們讀ＸＸ學校不代表我們沒唸書」，有點多餘。

貼文也引來，當時有在現場的網友們留言補充說明，「在同一台車，那大嬸有夠煩，早八已經夠累了還要被這種老人吵」、「我也在同一班車上，不過我覺得那個被騷擾的那女生真的很可憐，那個大嬸是幾乎靠在那個女生身上 ，我相信今天不管是誰都會不舒服吧！還有那個挺身站出來的女生也很有勇氣！」、「當下我在那台公車，那位大嬸不只講了一次你們有沒有讀書！講到連我都覺得不舒服，那位正義女孩也是聽蠻久才回那句話的！當下我覺得那女孩算是回的不錯了！那位大嬸還一直叫他閉嘴什麼的！」