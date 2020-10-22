再爆4起境外移入！從印尼、菲律賓、土耳其入境

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，莊人祥表示，個案分別自印尼、菲律賓及土耳其入境。

指揮中心表示，案545為印尼籍30多歲女性，因工作於10月14日入境臺灣，搭機前3日內檢驗陰性，入境時無症狀。個案集中檢疫期間，於10月17日出現頭暈、食慾不振、嘔吐及全身倦怠，20日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2天至住院前均在集中檢疫所檢疫，因此無匡列接觸者。

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指揮中心指出，案546為本國籍30多歲男性，去(2019)年12月前往菲律賓工作，今年10月13日至17日於菲律賓當地出現上半身骨頭刺痛、輕微咳嗽及嗅覺異常情形，但未就醫；10月20日自菲律賓返國，機上全程佩戴口罩、防護衣及面罩，入境時主動告知嗅覺喪失，於機場進行採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中7人為前後二排座位旅客，列居家隔離，9人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

▲案546飛機座位圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案547為印尼籍30多歲女性，因工作於10月8日入境臺灣，入境迄今無疑似症狀，個案10月21日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於個案入境迄今均無症狀，且同行入境者均已檢疫期滿，因此無匡列接觸者。

指揮中心指出，案548為菲律賓籍30多歲女性，過去2年於土耳其工作，因預定來臺工作，於10月13日入境臺灣，搭機前3日內檢驗陰性，入境時無症狀。個案於防疫旅館居家檢疫期間，10月17日至20日因陸續出現流鼻水、倦怠及嗅味覺異常情形通報衛生單位，經安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2天至住院前均在防疫旅館檢疫，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，加上本新增病例，國內目前累計548例確診，分別為456例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、493人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲國內新增4例境外移入COVID-19病例，分自印尼、菲律賓及土耳其入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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