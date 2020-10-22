沙發套40年沒洗！女大生浸泡10分鐘出現驚人一幕　3600萬人看傻

▲女大生和室友清洗沙發套，結果十分驚人。（圖／翻攝自coca_n抖音）

圖、文／CTWANT

家中進行大掃除時，總有某些物品容易被忽略，美國一名女大生莉亞（Lea Coca）日前在抖音分享了一段約34秒的影片，內容為她和室友合力清洗了40年來從未洗過的沙發套；沒想到清潔工作才開始2分鐘，就出現了驚人的一幕，令2人直呼噁心。

▲女大生和室友清洗沙發套，結果十分驚人。（圖／翻攝自coca_n抖音）

根據《太陽報》報導，莉亞表示，自己對公寓內的沙發套自1980年以來，將近40年都沒有清潔過感到十分震驚，立即找來室友一起洗滌沙發套。莉亞和室友2人合力將骯髒的沙發套拆下後，先在浴缸中放入3顆洗衣膠囊和柔軟劑，等水放滿後便將沙發套放進浴缸浸泡，並不斷用棍子攪動幫助清洗。

沒想到，沙發套才浸泡了2分鐘，浴缸內原本乾淨的水和白色的泡泡就變成了褐色，10分鐘過後，褐色的水更轉變成了混濁髒污的深橘色，水面還浮起不明殘渣碎屑，讓莉亞和室友相當傻眼，大呼噁心。而這段清洗沙發套的影片，目前已吸引了3,600萬人觀看，並有超過7,900多則留言，

網友紛紛表示，「房東也不是應該在出租前就先清理乾淨嗎」、「最好繼續清洗直到水變清為止」、「我正躺在宿舍沙發上看這則影片…我是否也該打掃一下了」、「我不應該在吃飯時看這影片的」、「是曾經有人死在沙發上嗎？再泡久一點會不會變成血紅色」、「直接換新的吧！」

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