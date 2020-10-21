蘋果MagSafe磁吸式充電器被發現可以幫Pixel 5、Galaxy Fold 2充電

特約記者洪聖壹／綜合報導

這是個有趣的發現，隨著 Apple iPhone 12 系列針對全球特定媒體開放產品測試，當中有媒體實驗時發現，全新的 MagSafe 充電器，除了能夠替 iPhone 12 系列手機充電，也確實能夠替Google Pixel 5、三星Galaxy Fold 2充電。

隨著 iPhone X 發表的無線充電裝置 AirPower 跟隨著市面上的無線充電機制設計了能同時為手機、智慧錶、耳機等三種不同行動裝置提供無線充電的功能。傳聞因為智慧表的充電相容性，以及充電板本身的耐用度問題，該計劃告吹。

取而代之的是隨著 iPhone 12 系列同步發表的「磁吸式」充電技術-“MagSafe"，該項技術最早也是出現在 Apple Macbook 系列產品當中，最新的 Magsafe 充電器某層度來說也是一種無線充電的解決方案，差別在於它是用「吸」的，相較於現在多數的無線充電的解決方案來說會多一點點安全性。

從官方技術規格來看，iPhone 12 系列只能透過 Magsafe 充電器達成 15W 無線充電，不過 Android Police 在測試過程中，嘗試了三星Galaxy Z Fold2，並且確認可以幫手機供電，後續從許多 YouTuber 的測試影片來看，Magsafe 充電器還可以幫 Google Pixel 5 充電，目前還未確認是否確實是可以吸附所有採用 Qi 無線充電標準的手機、而且工作正常。不過從測試影片來看，吸力也是不強，如果用力去拉扯的話，充電器還是會跟手機分開。

從測試時間判斷，Magsafe 充電器並無法像是 iPhone 12 系列一樣，提供 15W 無線充電效率，而是大約 7.5W 的充電效率，相對於市售一般無線充電板能夠提供 10W~20W 以上的充電效率來說，還是有落差。當然，這也可以解釋說，“MagSafe"並非是專門為 Android 產品設計，

根據記者收到的消息，目前台灣的MagSafe充電器預計要今年稍晚些才會上市，原廠售價台幣 1,190 元，下面提供一些相關影片給讀者們參考：（影片／取自YouTube）