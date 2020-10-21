　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

詹江村遭控硬上女粉絲「只有摩鐵才安全」　回應：確實與她相識

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

J小姐控訴，去年8月20日與桃園市議員詹江村相約用餐，沒想到對方表示「被國家機器監控」，不但逼她關手機，還一路蛇行超速，最後把她載進摩鐵硬上。（圖／李宗明攝）

▲J小姐控訴，去年8月20日與桃園市議員詹江村相約用餐，沒想到對方表示「被國家機器監控」，不但逼她關手機，還一路蛇行超速，最後把她載進摩鐵硬上。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市議員詹江村（57歲）的女鐵粉J小姐（化名、51歲）出面痛訴，被網友稱為「村長」的詹江村硬上，回想整起事發經過，J女表示，去年8月20日晚間，剛在台北某電視台錄完影的詹江村，先到永和區接J女上車，一到車上，詹江村便要求J女將手機中與他的對話刪除，更在J女想要到如廁時誆稱，「我現在被國家機器監控，不能在同個地方停留太久，你Google找探索汽車旅館，那個地方最安全。」J女如今回想整個經過痛斥，「他（詹江村）就是要把我引導到摩鐵！」

 

去年8月20日晚間8點，詹江村錄完影後，開著他的銀色賓士到永和區秀朗路將J女接上車，要一起去吃麻油雞，但J女才一上車，詹江村先以自己手機被監控為由，要J女將手機內與他的對話紀錄刪除，並立刻關機。「他在車上就一直說他現在被國家機器監控，讓我信以為真，陷在這種被監控的緊張氛圍。」

直到晚間10點，兩人吃完麻油雞後，詹江村就開車載著J女往台北市開去，甚至一路在信義路上狂飆，還沿途闖紅燈。「當時我暈車都快吐了，隱約看到台北101，他車速很快，我一直叫他停，但他就是不聽。」除了擔心遭警方攔下來外，J女更擔心若是因此出了車禍，後果恐怕不堪設想，回想起當時的路上驚魂，至今她仍餘悸猶存。

詹江村因槓上館長，直播時時常遭受言語威脅，但他卻利用這件事藉機將J小姐約出來，最後硬上得逞。（圖／翻攝詹江村直播）

▲詹江村因槓上館長，直播時時常遭受言語威脅，但他卻利用這件事藉機將J小姐約出來，最後硬上得逞。（圖／翻攝詹江村直播）

直到詹江村將車開到台北101後，J女因為不堪一路高速顛簸，暈車的她直接下車在路旁嘔吐，「詹江村看我在吐，還在旁邊不斷催促，他現在有國家機器監控，要我快一點。」J女氣憤的說。

J女隨後向詹江村表示，因為身體不舒服，想要先回家休息，並要求詹江村載她回永和住處，結束這個荒誕的夜晚，豈料，就在兩人往永和途中，J女突然想要上廁所，要求詹江村將車停在麥當勞或者公廁。

結果詹江村竟對J女說：「我就跟妳說過了，現在被國家機器監控，不能在同一個地方停留太久，你Google找探索汽車旅館，那個地方最安全。」J女如今回想整個事發經過，才驚覺「他（詹江村）就是要把我引導到汽車旅館！」

J小姐明確指出，在慘遭詹江村強迫性交後，看到對方臀部上有個明顯的胎記。（圖／本刊繪圖組）

▲J小姐明確指出，在慘遭詹江村強迫性交後，看到對方臀部上有個明顯的胎記。

針對J女指控，詹江村表示，他確實與J女相識，去年8月20日當天，兩人僅是在永和區的麻油雞店用餐，完畢後約莫晚間11、12時許，自己就開車離開了。

而凌晨3點J女傳訊詹江村詢問，「安全到服務處了嗎？」詹江村還回覆「讚」，並強調「是我自己回的，我都會這樣回覆私訊。」對於J女所指其遺留下的摩鐵貴賓卡、發票、以及「屁股有胎記」，詹江村則說，「沒有啊，太扯了，怎麼可能？」否認和J女到摩鐵。

詹江村在硬上J小姐後，還有回覆已回到服務處，但後來為了不讓兩人對話成為證據，詹江村不但要求J小姐將與他的對話全刪除，也自刪了許多訊息。（圖／J小姐提供）

▲詹江村在硬上J小姐後，還有回覆已回到服務處，但後來為了不讓兩人對話成為證據，詹江村不但要求J小姐將與他的對話全刪除，也自刪了許多訊息。

延伸閱讀
村長沾腥4／「我只能一直尖叫」女粉遭硬上　指控詹江村私密處有胎記
離婚恢單兒撫養權歸前妻　「爸爸加油」董至成忍不住流淚
出養程序太複雜　他們養不起只好PO二手網標價5千元賣嬰！

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
KID「水中求婚」套牢温貞菱曖昧畫面曝！她羞讚：沒辦法超越的
女粉絲「怕韓國瑜落選」被詹江村硬上未報案：挺韓挺到變慰安婦
4個月役男注意！　國防部宣布：加入「城鎮戰鬥」訓練
遭控硬上女粉絲「只有摩鐵才安全」　詹江村回應了
快到「讓人暈倒」！越南妹揭台灣男「保護女生一小動作」超貼心
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

8年沒被教召就成功「登出」？　國防部硬起來宣布最新政策

轟台獨「腦殘叫囂要戰到一兵一卒」　黃智賢：還不趕快宣布建國？

黃捷爆警察「勤教搞修仙做法」　高市警局喊冤：氣功養身防梗塞

國防部：教召14天「加薪1.5倍」　增就醫、購物、旅遊優惠

4個月役男注意！　國防部宣布：加入「城鎮戰鬥」訓練

詹江村遭控硬上女粉絲「只有摩鐵才安全」　回應：確實與她相識

空軍天龍操演超震撼　F-16戰機發射響尾蛇飛彈

漂流2個月！　蔡英文暖收「遙遠的祝福」：世界各地都有台灣人

疫情是新牛市的開始！　台新投顧總經理：低利率結合新科技會延續3到5年

藍營4度杯葛議事！　民進黨嗆別再「政治作秀」：回歸理性問政

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

8年沒被教召就成功「登出」？　國防部硬起來宣布最新政策

轟台獨「腦殘叫囂要戰到一兵一卒」　黃智賢：還不趕快宣布建國？

黃捷爆警察「勤教搞修仙做法」　高市警局喊冤：氣功養身防梗塞

國防部：教召14天「加薪1.5倍」　增就醫、購物、旅遊優惠

4個月役男注意！　國防部宣布：加入「城鎮戰鬥」訓練

詹江村遭控硬上女粉絲「只有摩鐵才安全」　回應：確實與她相識

空軍天龍操演超震撼　F-16戰機發射響尾蛇飛彈

漂流2個月！　蔡英文暖收「遙遠的祝福」：世界各地都有台灣人

疫情是新牛市的開始！　台新投顧總經理：低利率結合新科技會延續3到5年

藍營4度杯葛議事！　民進黨嗆別再「政治作秀」：回歸理性問政

8年沒被教召就成功「登出」？　國防部硬起來宣布最新政策

法廣節目遭疑「揚陸貶台」　潘文忠：電台合作議題有違背

川普落後10％緊咬拜登！4年前民調失準翻盤　13天後再戰6大搖擺州

保時捷「前3季」全球銷量衰退5%　僅台灣逆勢成長20%賣出2952輛

「新一代腿精」趙露思狠甩嬰兒肥　超實用5招趕快學起來！

轟台獨「腦殘叫囂要戰到一兵一卒」　黃智賢：還不趕快宣布建國？

大同臨股會白衣維安近百人　股東坐椅綁「魷魚絲」仍有人鼓譟！

牛仔打扮現身德州　光芒盼「神奇牛仔靴」助隊延續火力

月付金相同！租還是買？　租金飆漲暗藏看不見的真相

價格便宜、氣氛好！號稱墾丁「最好吃義大利麵」　炸雞翅軟嫩多汁

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

政治熱門新聞

國防部：4個月役男加入「城鎮戰鬥」課程

精神科醫師：萊克多巴胺毒性是搖頭丸250倍

一上車詹江村逼刪對話關手機　點名「只有XX摩鐵才安全」

台北牛肉麵國際評比出爐　皇家傳承4度封王

于美人任親民黨58天發言人：後悔死了

確診10例擬取消台北跨年晚會　新北耶誕城「不單純以數字作考量」

台新投顧總經理：低利率結合新科技會延續3到5年

蔡英文暖收「遙遠祝福」：各地都有台灣人

軍包機「被返航」後　副參謀總長飛抵東沙

酸馬英九關年代！羅智強反嗆蘇貞昌

藍營4度杯葛議事！民進黨籲回歸理性

江啟臣出席歐盟餐會聊「台歐經貿合作」

商場人員聽聞巨響！光華商場1男子從7樓墜落

陳時中不鼓勵2歲吃萊豬　陳佩琪：要悲天憫人

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

蔡明忠長女夫婦超低調　婚禮曝光同事才知真實身分

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

全昭旻共舞BLACKPINK被罵爆

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

越南妹曝台灣男快到讓人暈倒：小動作讓人融化

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面