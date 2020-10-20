共機下午又來！一天內3度擾台　我空軍廣播驅離

▲運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）



政治中心／綜合報導

共軍不斷派機擾台！臉書粉專「台灣西南空域」20日上午發文表示，共機兩度入侵西南空域，未料下午又偵獲一架運八反潛機跨越我防空識別區，我空軍立即升空警戒，進行廣播驅離。

「台灣西南空域」粉專表示，20日下午偵獲共機訊號一架7A432D應為運八反潛機，高度為3000公尺，我空軍有多批次在西南空域警戒。

空軍派遣空中巡邏兵力應對、防空飛彈追監，也立刻廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7000公尺的中共軍機注意！你已接近我領空，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」共軍隨後以廣播回應，「我是中國人民解放軍，正在進行例行性活動，請不要干擾我行動」。

不過，針對該粉專發布的軍情動態，國防部尚未證實。根據軍方近期公布共機擾台的資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次，10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次。