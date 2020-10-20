快訊／驚傳巨響！18歲男光華商場7樓墜落...宣告不治

▲光華商場。（圖／記者黃靖惠攝）



記者張君豪、邱茀濱／台北報導

光華商場今傳出一起墜樓事件，今（20）日下午4時25分左右，商場人員、附近民眾突然驚見轟然巨響，一看發現18歲陳姓男子倒臥地面。經調閱監視器，發現陳男前往7樓平台，目前排除外力，研判是輕生事件，詳細原因仍待釐清。送往醫院急救時，陳男雖一度恢復心跳，最後仍宣告不治。

警方證實，91年次的陳姓男子，由光華商場7樓墜落，緊急送往台大醫院搶救雖一度恢復心跳，但仍不幸於晚間約5時15分左右宣告不治。監視器顯示，陳男是個人前往7樓平台，現場並無外力介入，也沒有意外滑落的線索。

家屬到案後不願多談，警方初步研判是個人因素尋短輕生，但詳細原因仍待調查。台北市政府呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

台北市市場處科長何相慶稍早也證實此事，並表示光華數位新天地各樓層陽台均設有欄杆防護，高度1米2符合相關法規規範，後續市場處將責成現場物業管理公司全力配合調查，以釐清事發經過，並請物管公司加強商場巡查頻率，避免類似憾事再次發生。

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