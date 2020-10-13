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廁所外鬼祟腳步聲！她門縫下一看…「偷窺狂四肢貼地伸頭」嚇翻

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▲▼女孩公測拍下偷窺男。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲女孩公廁拍下偷窺男。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

一名黑衣男子日前在女廁所裡鬼鬼祟祟，最後居然低下頭，朝著廁所裡面偷窺。沒想到，這噁心一幕全被浙江嘉興市女孩小玉（化名）拍下。上廁所遇到有人跟蹤偷窺，她緊張之餘，機智地拿出手機錄下影片，不僅拍下了偷窺男猥瑣的行為，還把他的臉也清清楚楚拍了下來。

據《錢江晚報》報導， 6日晚上10時，小玉在外聚餐準備回家，路過社區門口的公廁時想上個廁所。「我當時剛走進去一會，就聽到門外有輕微的腳步聲，感覺鬼鬼祟祟的……，」女廁所有異樣的聲音，她立即提高了警覺，往門縫下看了一眼，發現竟然有一雙男人的腳，正在悄悄地靠近。

遇到這樣的事情，一般情況下，女生都會比較慌張，而小玉卻比較冷靜，她選擇掏出手機，從門板下面的縫隙中拍錄影片，看看男子到底想幹什麼。

▲▼女孩公測拍下偷窺男。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲嫌疑人被逮捕。（圖／翻攝自錢江晚報）

小玉邊錄影邊驚見，門外果然是一個男人，而接下來男人的行為更噁心，他悄悄地趴在地上想進行偷窺，這一幕全被拍攝下來。

影片中，門外男子渾然不知，還繼續低著頭朝裡面偷窺，直到看見對著他的手機，當場被嚇了一跳，意識到被人發現後，拔腿就跑。

小玉第一反應就是馬上報警，原地靜待不動，等確定門外男子已經離開後，她才慢慢走出來。隨即，嘉興公安局新興派出所值班警員趕到現場，男子已逃離。

小玉向警員回憶起這驚心一幕，雖然事發時她沉著冷靜，但警員依然能從她急促的語氣中感受她當時的緊張。不過，正是她提供的影片，色男臉部清晰被拍下，警員很快確認偷窺的董姓男子。

▲▼女孩公測拍下偷窺男。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲他供述案發經過。（圖／翻攝自錢江晚報）

10月7日上午，警員在男子家中將董男逮捕。經查，他是安徽安慶人，56歲。

據他供述，當晚，在親戚家吃飯，喝了點酒，在回家途中路過公廁，正巧看到小玉獨自一人、又年輕貌美，在酒精的催化作用下，尾隨小玉走進了女廁所，做出了偷窺行為。

目前，董男因偷窺他人隱私被南湖公安行政拘留3天。

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