再發航行警告！解放軍今、明兩天「實彈射擊訓練」...範圍全曝光

▲解放軍近月密集軍演。（示意圖／翻攝自微博／解放軍東部戰區）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍近月接連在渤海、黃海、東海、南海「四大海域」密集軍演。海南洋浦海事局20日再次發佈最新航行警告，北部灣10月20日至21日每天6時至19時，進行實彈射擊訓練，禁止船隻駛入。

洋浦海事局通報，訓練範圍為19-43.00N/108-54.00E、19-51.50N/109-01.00E、20-10.00N/108-47.33E及19-53.00N/108-32.50E諸點連線水域內。

在此之前，大陸遼寧海事局、葫蘆島海事局等自14日起，就已連續數天發布航行警告，公告解放軍於渤海進行「實際使用武器訓練」等軍演，另包括大連海事局、浙江海事局，也分別於16日、14日，發布黃海、東海軍事演習任務，延續中共近月於四大海域密集軍演的態勢。

北部灣是位於南海西北部分沿陸封閉式海灣，為中國與越南的海上分界，現稱得名自越南北部，由於中國、越南於南海包括西沙群島等主權歧見巨大，另8日從南海經由麻六甲海峽，進入東印度洋演訓的美國海軍雷根號航空母艦，也在13日曝光，12日突然掉頭回到南海的行蹤，因此解放軍此時於南海進行軍演，亦引發關注。

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