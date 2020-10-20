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陸晶片產業「爛尾」頻傳　官方：造成重大損失將問責！」

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▲▼中國計畫研製屬於自己的芯片。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲大陸積極發展晶片產業。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸積極發展晶片產業，官方也祭出眾多補助，但近期卻傳出多起項目「爛尾」。對此，大陸國家發改委20日表示，將引導地方加強對重大項目建設的風險認識，按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋指出，官方已注意到，國內投資積體電路產業的熱情不斷高漲，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業也投身積體電路行業，「個別地方對積體電路發展的規律認識不夠，盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。」

孟瑋表示，國家發展改革委一直高度重視積體電路產業健康有序發展，按照黨中央、國務院決策部署，會同有關部門強化頂層設計，狠抓產業規劃佈局，努力維護產業發展秩序，針對當前行業出現的亂象，下一步將重點做好4方面工作。

一是加強規劃佈局，按照「主體集中、區域集聚」的發展原則，加強對積體電路重大項目建設的服務和指導，有序引導和規範積體電路產業發展秩序，做好規劃佈局。引導行業加強自律，避免惡性競爭。

二是完善政策體系，加快落實國發〔2020〕8號文，也就是關於新時期促進積體電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策，抓緊出台配套措施，進一步優化積體電路產業發展環境，規範市場秩序，提升產業創新能力和發展質量，引導產業健康發展。

三是建立防範機制，建立「早梳理、早發現、早反饋、早處置」的長效工作機制，強化風險提示，加強與銀行機構、投資基金等方面的溝通協調，降低積體電路重大項目投資風險。

四是壓實各方責任，堅持企業和金融機構自主決策、自擔責任，提高產業集中度。引導地方加強對重大項目建設的風險認識，按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

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晶片芯片積體電路半導體

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