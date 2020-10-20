把港珠澳大橋當「釣魚聖地」！　11名釣客被捕

▲港珠澳大橋橋墩驚現垂釣者。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

2018年10月開通的港珠澳大橋，被英國《衛報》譽為「世界新七大奇觀」之一，近日驚竟成為部份釣客眼中的釣魚聖地。港珠澳大橋海事局日前聯合珠海市公安局水域治安管理支隊，在青州航道的大橋橋墩逮捕11名違法釣客，起獲26根魚竿和5箱漁獲。

港珠澳大橋位於廣東省珠江口伶仃洋海域內，全長55公里，其中主橋29.6公里，2018年10月24日通車，是目前全球規模最大的跨海大橋。

據《新華社》報導，日前，港珠澳大橋海事局執法人員在巡航中發現，位於青州航道的54號橋墩處有異樣，該橋墩防撞鋼箱內竟然有多根魚竿伸出，而且箱內有人。執法人員隨即對周邊橋墩展開巡查，在另外兩個橋墩處也發現了類似情況。

海事執法人員立即將有關情況上報，並和珠海市公安局水域治安管理支隊開展聯合執法，此次行動共抓獲11名垂釣人員，起獲26根魚竿和5箱漁獲，執法人員在確認橋墩內部和橋樑無異常後離開。

經調查，這11名垂釣人員分兩批乘船到達上述水域並登上橋墩，運送垂釣人員的黃姓船主目前已被拘留5天並罰款500元（人民幣，下同），追繳其違法所得500元；11名登墩垂釣人員態度端正，配合調查，警方念其初犯，對他們予以警示教育處理。

海事部門提醒，港珠澳大橋水域嚴禁任何船舶運輸垂釣者非法登墩垂釣，垂釣愛好者應完善自身法律知識，提高安全意識，通過正當管道選擇安全水域垂釣。

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