無人娃娃機熱潮漸退「機台收攤」　北市警：竊盜比例降很多

▲鴛鴦盜撬開兌幣機、娃娃機當提款機，10秒得手逃逸，躲警追查住高級飯店。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

夾娃娃機前幾年在台灣相當風行，全台幾乎隨處可見夾娃娃機台，但因夾娃娃機台無人看管，衍伸的竊盜案件變多，但因近年來夾娃娃機台風氣漸衰，竊盜案件比例隨之下降，根據北市刑大統計，2020年前4個月發生133件，5月至9月間降為97件，破獲率也來到94件。

前幾年夾娃娃機台相當盛行，甚至許多黃金地段的店面，幾乎都成為夾娃娃機台擺放的場地，除了房東將場地租給場主，場主將地點轉租給台主擺放機台，幾乎當時每個人都靠著夾娃娃機賺取不少業外收入。

▲夾娃娃機店近年因風氣已過，許多機台紛紛結束營業，但竊盜案件卻反而下降（示意圖／記者周宸亘攝）

甚至還有直播主，專門教人使用夾娃娃機「一次就上手」，且裡面禮物也不斷翻新，除了有高檔的藍芽喇叭，但也有駭人驚悚的假手，甚至還有台主將活體放在娃娃機內供人夾取，還可以用來賭博換取現金，也曾經讓夾娃娃機事件躍上新聞版面。

但因夾娃娃機台無人看管，最容易發生的狀況，便是「竊盜案件」，不斷傳出「機台遭破壞」、「從出物口鑽入行竊」等治安問題，但因近期夾娃娃機風氣較不盛行，許多機台也相繼結束營業，但夾娃娃機的竊盜案件比例也隨之降低。

警方從2020年1月開始，統計夾娃娃機台竊盜案件，原本在過年前後的1月至4月，竊盜案件發生133件，破獲為142件（包含2019年積案），自5月開始竊盜發生逐漸下降，破獲率也大幅提升，除了機台不斷關閉之外，警方也發現竊嫌專挑無人機下手，所以鎖定特定嫌犯進行追蹤。

警方指出，因許多台主會將娃娃機備品放置在機台頂，讓不肖分子可以直接將備品偷走，也呼籲台主不要這樣做，藉此降低被竊比例。

另外，因竊盜犯在交保後又故技重施，不斷以同樣手法竊取無人機台的財物，所以針對竊盜犯也向檢察官聲請羈押，避免交保後又再度進行竊盜行為。

北市刑事警察大隊也統計，北市2020年1月至9月間，普通竊盜案件發生3603件，相較於2019年同期的3684件，降低了81件，另所有竊盜部分，2020年1至9月，發生的3885件，也較2019年同期的4035件降低150件。

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