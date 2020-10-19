4議員罷免案一階通過！罷韓女大將高閔琳：是否報復已非重點



▲4名議員王浩宇、陳致中、黃捷、高閔琳面臨罷免危機。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書、記者吳世龍攝、記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓案通過後，根據中選會書面報告指出，今年度辦理4項地方民意代表罷免案，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第一階段提案的連署門檻。其中高雄就有3位議員面臨罷免危機，其中高閔琳表示，自己擔任議員期間認真努力，接受檢驗沒問題，不管罷免方或被罷方大家各自努力。

四項地方民意代表罷免案，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第1階段提案門檻。高雄就有3名議員面臨被罷免的危機，而罷免黃捷、陳致中目前都已經邁入第二階段。而罷免高閔琳團體則是低調送件，完成第一階段門檻。

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，高雄市議員高閔琳接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，對於高雄市民不同意見會接納，接受市民檢驗，無所畏懼，她說：「接下來還有很多階段，當時第一天這些罷免韓粉市民，就說已經達標，事實上是誇大其辭，現在才審核通過，擔任議員期間非常認真，多次受到公民監督國會聯盟評價十大優質議員，接受市民檢驗沒問題，也勇於承擔。」

不過高雄就有3位議員遭到罷免連署，不免讓人聯想是罷掉前高雄市長韓國瑜的反撲「報復性罷免」，高閔琳說笑說：「是不是報復性已經不是重點，過去推動罷韓過程，認為選舉罷免是人民權益，無論誰被罷或是罷誰，即便現在是罷免我我也很OK，大家努力各自加油。」

時間對我們來說完全沒用！

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