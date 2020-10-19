60萬鑽戒拍賣競標喊不到1/3底價　直播主霸氣喊「送你啦」

▲拍賣直播主林揚竣免費將鑽戒送給民眾。（圖／翻攝林揚竣臉書粉絲團，下同）

生活中心／綜合報導

靠著一支手機與一個粉絲團起家的直播主林揚竣，近來又有驚人之舉，他在直播拍賣中曾送出賓士與國產轎車，日前竟將一枚要價新台幣60萬元的鑽戒免費贈送給競標民眾，讓獲贈者不敢置信直呼不可能。

林揚竣的臉書粉絲團按讚追蹤人數超過20萬人，過去曾在直播中賣出市價高達600萬元的超跑麥拉倫、200萬元百達翡麗名錶，甚至把250萬保時捷拍賣所得捐作公益。去年生日時，他還一口氣送出賓士及國產轎車，豪邁作風相當受到支持者的關注。

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日前在一場0元起標的限時直播拍賣中，林揚竣拿出一顆GIA國際認證、重量1.01克拉、設計鑲有許多小碎鑽的戒指，公開拍賣，這枚戒指原定價是80萬元，但經林揚竣與廠商協商後，拍賣售價的底價為60萬元。

在直播拍賣開始後，網友在線上熱烈競標，喊價由數萬元到19萬元不等，但最後停在23萬元間廝殺，林揚竣眼看拍賣時間將屆，認為這枚鑽戒無法如預期標價賣出，索性直接喊「送你啦」，當場把這枚鑽戒免費送給喊價最高的台南賴先生。

對於免費的鑽戒喜從天降，台南賴先生表示，看到林揚竣說要把鑽戒送給他的當下，他一時反應不過來，直呼不可能，但他開車到直播現場拿到鑽戒後，才像如夢初醒地確認這一切是真的，這枚鑽戒目前已送交給廠商修改戒圍，等改好以後會展示給親朋好友看，一起分享他獲贈鑽戒的喜悅。

對於最後決定免費送鑽戒的原因，林揚竣表示，今年受到新冠肺炎病毒影響，許多珠寶商深受影響，大多在苦撐經營，他眼看民眾雖然競標熱烈，但喊價卻一直無法達到預期的水位，即使硬要賣出，廠商也是賠錢，乾脆自己買下來送給出價最高的民眾。

林揚竣說，十月是國家生日月，送出這枚鑽戒就當作是慶祝國家生日，順道感謝粉絲長期對他的支持，這麼做不只他開心，參與拍賣得到鑽戒的民眾也能拿到他得到的東西，同時廠商也沒虧本，這是三贏的局面，他平常也會臨時心起把拍賣品免費贈送給參與競標的民眾，日後也會這麼做。

林揚竣的友人也表示，，這不是林揚竣第一次把拍賣品直接送給觀看或競標直播的民眾，他送出的東西從數千元到20多萬元都有，也曾在一場勞力士錶的拍賣活動中直接送給想買但手頭現金不夠的民眾。