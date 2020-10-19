29歲男做伏地挺身！一擺手「肚臍以下全癱」　醫揭百萬分之一罕病

▲男子的胸椎管存在隱患。（圖／CTWANT提供）

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隨著健身風氣日漸盛行，許多民眾除了上健身房運動，也會在家裡做伏地挺身、仰臥起坐鍛鍊。不過，大陸陝西省一名年輕男子近日在家做完伏地挺身，剛開始進行擴胸運動時，前胸和後背突然傳來一陣劇痛，嚇得他趕緊就醫。沒想到，患者到院後突然感到下身無力，肚臍以下甚至失去知覺，被確診罹患罕見疾病。

《北京時間》報導，家住陝西省西安市的男子今年29歲，本月10日他在家裡做伏地挺身，運動完後開始擺手擴胸，過程中突然感覺前胸、後背劇烈疼痛，趕緊到醫院檢查。經醫生初步診斷，發現病患有脊髓病變情形，且病情急速惡化，到了晚間10時，肌力已降至0級，肚臍以下也失去知覺，出現癱瘓狀況。

▲患者的下半身出現癱瘓。（圖／CTWANT提供）

幸運的是，男子經過3個多小時的緊急手術後，狀況已逐漸好轉，術後下肢基本上已完全恢復，肌力也在第2天回歸正常，目前除了腳趾頭還有些麻木，下半身已能正常活動，康復進度良好。

西安高新醫院骨二科副主任朱宏斌醫師透露，男子罹患的是「胸椎管內硬膜外血腫」，發病率僅百萬分之一，屬於相對罕見的疾病；朱宏斌表示，患者發病的原因並不是因為伏地挺身，而是他本身的胸椎管就存在隱患，才會被運動誘發，嚴重時可能引發局部甚至全身癱瘓，提醒民眾若有類似症狀，一定要盡快就醫。

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