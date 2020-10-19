　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

▲三星週年慶推出「Power of 20」活動，購買指定商品登陸就能獲得各種好禮。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

又到了下半年各大百貨週年慶戰場的時候，趁著2020雙二十之年，三星Samsung這次推出「Power of 20」活動，將受到消費者關注的5G星勢力Galaxy N20 5G旗艦系列（Note20|Note20 Ultra 5G）、Galaxy S20 5G旗艦系列（S20|S20+|S20 Ultra|S20 FE 5G）祭出超值登錄送，只要購買指定旗艦機種就能將各種科技配件（Galaxy Buds+藍牙耳機、大電量雙向快充行動電源等）帶回家，就趁著這次週年慶購入心儀款式，在Power of 20系列的幫助下邁入智慧科技生活。

「Power of 20 」活動從10月1日開跑，率先出發的是Galaxy N20 5G旗艦系列（Note20|Note20 Ultra 5G）的贈禮，到10月31日前只要購買後登錄，就能獲得Galaxy Buds+真無線藍牙耳機（不挑色）；即日起到11月30日購買Galaxy S20 5G旗艦系列（S20|S20+|S20 Ultra 5G）則贈送20,000mAh雙向閃電快充行動電源；最後購買Galaxy S20 FE 5G則贈送10,000mAh雙向閃電快充行動電源，要記得購買商品後還需要到網頁登錄，贈品就會寄送到你家！

►►Power of 20 ！ 購買指定機種送大禮登錄網頁

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

年輕世代夢幻手機Galaxy S20 FE 5G降臨！打造「 #反正我好看 」專屬風格

Galaxy S20 FE 5G可說是專為年輕族群設計的型號，以五種繽紛色彩搶先在外型上搶眼球的Galaxy S20 FE 5G，可以依照自己喜好選擇，幾乎無邊框的6.5 吋 FHD+ 平面 O 全螢幕讓視覺更加享受，搭載Galaxy S20 5G旗艦系列晶片組及 RAM能讓運算速度更快，不管是打Game或是瀏覽影片都十分流暢。此外，專業級三鏡頭不管是拍照、自拍上傳社群平台都輕鬆應付，隨手一按美照就誕生。再加上親民價格，對於喜歡鮮豔外型的小資族群來說，Galaxy S20 FE 5G是一款可以入手的好選擇。

▼Galaxy S20 FE 5G系列豔麗外型吸引不少年輕族群入手。

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

行家AKA玩家就靠Galaxy Note20 5G旗艦系列！ S Pen隨手紀錄生活精彩

說起Galaxy Note20 5G旗艦系列，絕對是三星在2020年的主打明星商品，由國民男友劉以豪擔任品牌好友，讓手機不再只是通訊工具，以億級畫素、超強鏡頭能隨時記錄工作、旅途點滴；雷射對焦功能、可控式變焦不管好動毛孩、瞬間即逝的精彩都能完美捕捉，再搭配與機身一體成型的S Pen，能夠隨手記錄、回覆工作訊息，適合對工作、生活態度有追求的消費者入手，一起成為「行家AKA玩家」。

▼Galaxy Note20 Ultra 5G輕鬆將生活跟工作做出完美結合。

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

▼Galaxy Note20 5G。

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

手機界單眼！革命性相機畫素、8K影片攝影

Galaxy S20 5G旗艦系列則是有「手機界單眼」的稱號，1億800萬畫素的高解度讓你將生活中每一張照片精采都抓住，放大細看前所未有的細節，搭載10倍混合光學變焦讓動態攝影不再被困擾，緊接著革命性的8K高畫質攝影，讓手機直接化身單眼，不需要繁重裝置就能拍出細膩高畫質，將顛覆你對手機照片、攝影的想像；再透過最新5G晶片能夠快速上傳／下載，如果是喜歡四處旅拍、分享美照的消費者，入手一支絕對能替旅程減輕不少負擔。

▼Galaxy S20 5G旗艦系列有著「手機界單眼」的美譽。

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

除了Galaxy S20|Note20 5G旗艦系列外，Galaxy Z系列奢華新旗艦折疊手機也是近期詢問度爆表的商品，在韓劇《梨泰院Class》中就出現過它的蹤影，粉色外型搭配折疊特性，讓Galaxy Z flip 5G就如同化妝盒一樣超吸睛，巧小體積能輕鬆讓入包包不佔空間，如果習慣大螢幕的消費者，也可以選擇Galaxy Z Fold2 5G，讓堪稱潮流必備。

平板電腦Galaxy Tab S7+ 對於工作量大的上班族也很適用，搭配書本式鍵盤皮套就像帶著筆電一樣，12.4吋型號也僅有575g，輕薄特性能隨時從包包拿出立刻進入工作狀態，再配上微噴砂處理機身，無論是觸感或視覺上都非常時尚。11/30前購入Galaxy Tab S7+ 就登錄送書本式鍵盤皮套（市價$6,990），根本無懈可擊的購機優惠！

▼Galaxy Z系列奢華新旗艦。

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

▼平板Galaxy Tab S7系列。

▲▼三星2020週年慶廣編置入。（圖／記者周宸亘攝）

►►邁向星級玩家優惠靠這波

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
石二鍋人爆多「士林店要等200組」　死忠粉大讚1原因
「OB嚴選」逃稅！補稅金額曝光
中鋼建案342戶「1300人還沒看」　3天就賣光網傻眼
iPhone 12藍色、太平洋藍實機搶先看！實際色差曝光
空拍照曝！濃煙籠罩雲林　季風助攻濁水溪床野火狂燒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

萊爾富開賣「極光綠」醫療口罩！10/21手刀搶「全台限量3萬盒」

免早起排隊！小7開賣「阜杭豆漿」經典飯糰　24小時都能吃到

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

濃郁系義式甜點開吃！全家「提拉米蘇霜淇淋」回歸了　今年餅皮不一樣

網友全暴動！萊潔最新「螢光綠」口罩要賣了　首波3萬盒準備開搶

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

萊爾富開賣「極光綠」醫療口罩！10/21手刀搶「全台限量3萬盒」

免早起排隊！小7開賣「阜杭豆漿」經典飯糰　24小時都能吃到

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

濃郁系義式甜點開吃！全家「提拉米蘇霜淇淋」回歸了　今年餅皮不一樣

網友全暴動！萊潔最新「螢光綠」口罩要賣了　首波3萬盒準備開搶

跆拳金牌國手魏辰洋2度持毒　吞K他命滅證！遭警壓制攔阻

日職／大聯盟曾投無安打　岩隈久志日美170勝宣布退休

最強獵男香指南！日網站公布2020「最受歡迎香水」TOP5

野火狂燒17小時！雲林濁水溪口防風林濃煙蔽天...3鄉陷紅色警戒

萊爾富開賣「極光綠」醫療口罩！10/21手刀搶「全台限量3萬盒」

又是佛州洛城大對決！　MLB複製NBA總冠軍地區對戰光芒VS道奇

王心凌「1天狂吃6餐」還是超瘦！　真實體重曝光：不是故意的

IG限動「歌單濾鏡」直接幫妳配好背景音樂　6款主題曲必儲存

門一開就消失要給誰掃？日電車門謎樣QR code　業者曝真實用途

黃竣民／全民皆「兵」　會不會「兵」過頭了？

消費熱門新聞

一開店就掃空終於等到神級洗衣精

首波3萬盒！萊潔「螢光綠」口罩要賣了

免排隊！小7開賣阜杭豆漿飯糰

全家濃郁系「提拉米蘇霜淇淋」回歸

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

小7「角落小夥伴主題店」開幕

全聯推「瑞士三角巧克力」甜點

三星週年慶「Power of 20」開跑

歡慶四週年！基富通10月加碼0手續費

「酒杯賓士」全聯2.6折起換購

網友暴動啦！5G抗老拉提神霜68折

首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

更多熱門

相關新聞

宜51線落石坍方　雙向封路搶通

宜51線落石坍方　雙向封路搶通

宜蘭大同鄉宜51線5公里處17日上午發生落石坍方事故！由於現場碎石已阻礙車輛通行，三星分局牛鬥派出所獲報後，速派員至現場進行交通疏導並管制車輛通行，同時也聯絡交通處派遣人力前來清理土石，迅速於9時38分恢復全線通車。

「現在才跟速度說嗨」三星開了蘋果玩笑　暗指 iPhone在5G競賽落後

「現在才跟速度說嗨」三星開了蘋果玩笑　暗指 iPhone在5G競賽落後

飛利浦美型電視有超跑「迎賓燈」

飛利浦美型電視有超跑「迎賓燈」

iPhone 12 頂級機 VS. 三星Galaxy Note 20 Ultra 比一比

iPhone 12 頂級機 VS. 三星Galaxy Note 20 Ultra 比一比

即／35名隔離檢疫與一般客混住　高雄衛生局開罰

即／35名隔離檢疫與一般客混住　高雄衛生局開罰

關鍵字：

三星N20S20S20FE

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面