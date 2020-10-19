三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

▲三星週年慶推出「Power of 20」活動，購買指定商品登陸就能獲得各種好禮。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

又到了下半年各大百貨週年慶戰場的時候，趁著2020雙二十之年，三星Samsung這次推出「Power of 20」活動，將受到消費者關注的5G星勢力Galaxy N20 5G旗艦系列（Note20|Note20 Ultra 5G）、Galaxy S20 5G旗艦系列（S20|S20+|S20 Ultra|S20 FE 5G）祭出超值登錄送，只要購買指定旗艦機種就能將各種科技配件（Galaxy Buds+藍牙耳機、大電量雙向快充行動電源等）帶回家，就趁著這次週年慶購入心儀款式，在Power of 20系列的幫助下邁入智慧科技生活。

「Power of 20 」活動從10月1日開跑，率先出發的是Galaxy N20 5G旗艦系列（Note20|Note20 Ultra 5G）的贈禮，到10月31日前只要購買後登錄，就能獲得Galaxy Buds+真無線藍牙耳機（不挑色）；即日起到11月30日購買Galaxy S20 5G旗艦系列（S20|S20+|S20 Ultra 5G）則贈送20,000mAh雙向閃電快充行動電源；最後購買Galaxy S20 FE 5G則贈送10,000mAh雙向閃電快充行動電源，要記得購買商品後還需要到網頁登錄，贈品就會寄送到你家！

►►Power of 20 ！ 購買指定機種送大禮登錄網頁

年輕世代夢幻手機Galaxy S20 FE 5G降臨！打造「 #反正我好看 」專屬風格

Galaxy S20 FE 5G可說是專為年輕族群設計的型號，以五種繽紛色彩搶先在外型上搶眼球的Galaxy S20 FE 5G，可以依照自己喜好選擇，幾乎無邊框的6.5 吋 FHD+ 平面 O 全螢幕讓視覺更加享受，搭載Galaxy S20 5G旗艦系列晶片組及 RAM能讓運算速度更快，不管是打Game或是瀏覽影片都十分流暢。此外，專業級三鏡頭不管是拍照、自拍上傳社群平台都輕鬆應付，隨手一按美照就誕生。再加上親民價格，對於喜歡鮮豔外型的小資族群來說，Galaxy S20 FE 5G是一款可以入手的好選擇。

▼Galaxy S20 FE 5G系列豔麗外型吸引不少年輕族群入手。

行家AKA玩家就靠Galaxy Note20 5G旗艦系列！ S Pen隨手紀錄生活精彩

說起Galaxy Note20 5G旗艦系列，絕對是三星在2020年的主打明星商品，由國民男友劉以豪擔任品牌好友，讓手機不再只是通訊工具，以億級畫素、超強鏡頭能隨時記錄工作、旅途點滴；雷射對焦功能、可控式變焦不管好動毛孩、瞬間即逝的精彩都能完美捕捉，再搭配與機身一體成型的S Pen，能夠隨手記錄、回覆工作訊息，適合對工作、生活態度有追求的消費者入手，一起成為「行家AKA玩家」。

▼Galaxy Note20 Ultra 5G輕鬆將生活跟工作做出完美結合。

▼Galaxy Note20 5G。

手機界單眼！革命性相機畫素、8K影片攝影

Galaxy S20 5G旗艦系列則是有「手機界單眼」的稱號，1億800萬畫素的高解度讓你將生活中每一張照片精采都抓住，放大細看前所未有的細節，搭載10倍混合光學變焦讓動態攝影不再被困擾，緊接著革命性的8K高畫質攝影，讓手機直接化身單眼，不需要繁重裝置就能拍出細膩高畫質，將顛覆你對手機照片、攝影的想像；再透過最新5G晶片能夠快速上傳／下載，如果是喜歡四處旅拍、分享美照的消費者，入手一支絕對能替旅程減輕不少負擔。

▼Galaxy S20 5G旗艦系列有著「手機界單眼」的美譽。

除了Galaxy S20|Note20 5G旗艦系列外，Galaxy Z系列奢華新旗艦折疊手機也是近期詢問度爆表的商品，在韓劇《梨泰院Class》中就出現過它的蹤影，粉色外型搭配折疊特性，讓Galaxy Z flip 5G就如同化妝盒一樣超吸睛，巧小體積能輕鬆讓入包包不佔空間，如果習慣大螢幕的消費者，也可以選擇Galaxy Z Fold2 5G，讓堪稱潮流必備。

平板電腦Galaxy Tab S7+ 對於工作量大的上班族也很適用，搭配書本式鍵盤皮套就像帶著筆電一樣，12.4吋型號也僅有575g，輕薄特性能隨時從包包拿出立刻進入工作狀態，再配上微噴砂處理機身，無論是觸感或視覺上都非常時尚。11/30前購入Galaxy Tab S7+ 就登錄送書本式鍵盤皮套（市價$6,990），根本無懈可擊的購機優惠！

▼Galaxy Z系列奢華新旗艦。

▼平板Galaxy Tab S7系列。

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