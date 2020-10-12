小琉球女潛水客疑觸摸海龜　網友「隔1天PO文」海巡急追查

▲女潛客在小琉球潛水疑觸摸海龜 。（圖／翻拍自小琉球聯盟）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球國慶日當天，發生疑有女潛水客獨摸海龜情事，海巡人員獲報後進行了解，因發生時間超過1天，已找不到相關人，籲請民眾發現類似情事，可馬上報案，共同維護海洋生態。

▲海巡人員宣導勿觸摸海龜等行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所11日晚間於臉書社群網站「小琉球聯盟」發現有民眾貼文：「於10日上午約8時至9時30分間有潛水遊客要伸手觸摸海龜遭教練立即制止，但仍有觸摸疑慮」，隨即啟動調查，然而因發文時間與案發時間相距已超過24小時，影片無明顯特徵，已找不到相關人了解，但會持續調查。

第5岸巡隊表示，小琉球地區近幾年保育有成，已是台灣著名保育類海龜棲息地，每到假日更是吸引大批遊客前往朝聖，也衍生遊客騷擾海龜情事，小琉球當地居民對海龜保育意識十分重視，因此呼籲前來遊玩的民眾，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」原則，避免觸法，也壞了遊興。

依據野生動物保育法第18條規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

據悉，最近兩起觸摸海龜被送法辦的案件，一件遊客繳交3萬元後被檢方緩起訴處分；另一起被法院依野保法判刑拘役50天，一天1000元計算，等於罰5萬元。

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