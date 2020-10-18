72歲屋主娶25歲嫩妻！曝房「700萬成交」…買主打臉：花55萬就買到

▲▼72歲伯賣房娶25歲嫩妻引發網路熱議。（圖／東森新聞，下同）

記者戴若涵／綜合報導

日前一名72歲阿伯在臉書PO出招租貼文指出，只要向他租屋，待他過世後房子就是租客的了，事隔半月左右，這位阿伯宣稱，房子不但已經以700萬元的價格售出，還娶到一名25歲女子為妻，引發網路熱議！但這番說詞卻遭買主打臉，表示「我花55萬就買到了」。

阿伯日前在臉書上PO文，「誰來租我的房子，我就把房子送給誰」，強調自己完全不缺錢，這樣做是希望給年輕人有買房的機會，時隔半月後，他再度宣稱房屋以700萬元售出，還娶了小他47歲的嫩妻。

▲▼72歲伯稱，這樁婚姻是條件交換。（圖／東森新聞，下同）

阿伯指出，與女方見面10多次才論及婚嫁，女方「有帶我去見她的父母親啦，還有阿公阿嬤，還有她兄弟姊妹都有見面啦，大家條件都有談妥啦」，同時直言，「他們家窮啦，沒得選啦，就是條件交換嘛，你們家三代我一間扛起嘛，我七期的房子直接送給妳住嘛」。

雖然阿伯自稱房屋是以700萬元售出，但這番說詞卻遭房屋劉姓買家打臉，他直言「我才花55萬元就買到了」，另外，阿伯出示「25歲嬌妻照」後，希望照片能馬賽克處理，不要曝光老婆的樣貌，「我老婆已經把我罵得臭頭了」，隨後卻遭爆照片竟是盜圖，整起事件真實性仍有待商榷。（來源：東森新聞）

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