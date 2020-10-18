立榮包機遭港方逼折返！　同日香港快運「飛經相同位置」未遇阻

▲飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

立榮航空一架由高雄小港機場飛往東沙的B7-9051次軍包機，15日遭香港區管中心拒絕進入，要求返回台灣。不過，根據當日飛行紀錄，香港快運航班UO1800當日也於上述危險區時段，飛近東沙機場附近，飛行高度一直低於2萬6千呎，這不禁引發外界質疑。

立榮航空15日一架由高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，香港區管中心與我方區管中心交接過程中，港方臨時通知高度26000呎以下有危險區域不得進入，因立榮航機最高飛行高度為25000呎，故而在飛安考量下被迫返航。

不過，根據當日飛行紀錄，香港快運一班編號UO1800、由「香港飛香港」的Flycation航班，當日同樣於上述危險區時段飛近東沙機場附近，飛行高度一直低於26000呎，這不禁令人產生質疑，台軍包機被拒進入有關區域的原因。

▲香港快運航空。（圖／取自HK Express粉絲頁）

民航局指出，香港方面應就兩點問題做出說明，第一，依國際慣例，若有危險狀況，應事前發布飛航公告，何以港方航管只在航管交接時臨時通知？第二，港方通知26,000呎以下有危險區域，究竟是何種危險區域，亦應公開釋疑。

民航局表示，立榮航班15日於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，無法進入。機師基於安全考量，決定返航。

事實上，東沙島位置屬於在香港飛航情報區裡面，航班要從台北飛航情報區進入香港飛航情報區，要先獲得同意才可以進入，並改接受其引導。

不過，針對突來的通知，香港飛航情報區事先並未發布飛航公告。對此，民航局昨表示，我方已提醒對方，未來應依國際民航組織（ICAO）建議，提前發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。經民航局協調，立榮航空公司將視情況許可，繼續執行包機任務。