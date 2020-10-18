嘉市搖滾音樂祭開鑼　麋先生、海豚刑警、神棍樂團文創園區開唱



▲ 金曲獎最佳樂團麋先生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府嘉義文化創意產業園區重磅推出「2020嘉義市搖滾音樂祭」，邀請到2014年得到金曲獎最佳樂團獎的麋先生(Mixer)、2020年入圍金曲獎最佳樂團的海豚刑警及神棍樂團來嘉開唱。

麋先生成軍於2012年10月，以淋漓暢快、快節奏的曲風，加上主唱獨特的嗓音和爆發力十足的舞台魅力，引起各界矚目，以專輯《馬戲團運動》首度入圍第25屆金曲獎，並獲得最佳樂團獎；自由奔放的創作方式，讓他們打造出自己專屬的風格，揉合了英式、日式，帶有一些迷幻、一些龐克的「麋式搖滾」應運而生；每當有演唱會時，必定吸引大批麋粉，不斷搖擺身體、唱和及吶喊，可見歌迷愛死了主唱變換唱腔的段落，會讓人情緒隨之起伏，非常的獨特。

▲海豚刑警 。（圖／記者翁伊森翻攝）

其他陣容也不可小覷，海豚刑警成立於2017年，就如烏龍派出所裡的海豚刑警，跳脫出嚴肅、正經八百的社會框架，演變成搞笑、無厘頭的卡通世界，正如他們大玩注音文、貼圖的搞怪個性，首張專輯《豚愛特攻隊》今年入圍金曲獎，就連歌名也很搞怪，像是《大家都唾棄ㄉ低能婐爱ㄋ》、《當ㄋ沉睡ㄉ時候告訴婐ㄋ夢到ㄌ婐》，主唱的自然直率與清亮吉他、生動而貼近人心的歌詞樂句，他們的音樂帶著渾然天成的滿滿魔法能量，在台灣獨立音樂圈有著自己的鮮明風格與一群死忠歌迷。

▲神棍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

神棍樂團於2006年成軍，成員在2016年大勢底定，樂團演出也越來越多，各大演唱會、民俗主題的場子，甚至世大運閉幕都可以看到他們的身影，還在Legacy和羅大佑同台；神棍樂團有「樂團界的達文西」之稱，因為達文西在多個領域博學多才，他們則在實驗搖滾一支獨秀，最著名的就是搖滾融合嗩吶及笛子，當東方樂器加上西方電吉他，碰撞出華語樂團界不一樣獨特氛圍，絲毫不覺得突兀；主唱歐比王的唱腔不只搖滾、饒舌、客家山歌，神棍更嘗試用二胡、鑼鼓、琵琶及中阮，碰撞出一段又一段過耳難忘的旋律，這一切都是扎實的磨練和技術，也得到今年金曲獎最佳樂團獎的提名。

▲嘉義市搖滾音樂祭免費入場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府文化局表示，「2020嘉義市搖滾音樂祭」三大舞台重磅登場，其中，「木．大膽」舞台由致力於培育新生代樂團為理念的蘇打綠樂團團長阿福，進行樂團徵選及音樂講座分享；「林．吶喊」舞台由浮現音樂多年來持續交流合作的獨立樂團進行展演；「森．巨響」舞台邀集重量級樂團共同演出，包含超人氣、擅長放客曲風的宇宙人樂團、元老級獨立樂團1976、金曲樂團告五人，在地樂團生炒鴨肉羹、青虫aoi，以及Vast&Hazy、P!SCO、拍謝少年、康士坦的變化球、鹿洐人等人氣樂團，共29組樂團登台飆唱，超強陣容和各式音樂類型，搭配現場超過二十種以上的嘉義文創美食市集。更多音樂祭詳細內容請至Facebook粉絲專頁「2020嘉義市搖滾音樂祭」查詢 https://www.facebook.com/2020CHIAYIROCK/。

▲ 樂團表演時刻表 。（圖／記者翁伊森翻攝）