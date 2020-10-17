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台南象魚跳缸自殺！連4次「極淺層地震」　網細想關聯傻了

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▲　▼世界最大150公分淡水魚「跳出水缸」　鰓蓋出血10分鐘翻肚亡。（圖／飼主王威達授權）

▲象魚「跳出水缸」自殺10分鐘翻肚亡。（圖／飼主王威達授權）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南飼主王威達飼養全世界最大的淡水魚－象魚「毛毛」跳缸自殺，台南17日發生連續4起極淺層地震，最大震度4級，讓網友開始聯想兩者之間是否有什麼關聯，「台南那條象魚是不是要跟台南人說什麼？」

王威達表示，象魚「毛毛」飼養4年，體型150公分長、重約50公斤，沒想到牠15日無預警跳出2公尺的魚缸，重摔地板後雖抱回魚缸內，但10分鐘後仍因內出血翻肚死亡。

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▲世界最大150公分淡水魚「跳出水缸」　鰓蓋出血10分鐘翻肚亡。（圖／飼主王威達授權）

▲▼飼主將毛毛載到河邊埋葬。（圖／飼主王威達授權）

▲世界最大150公分淡水魚「跳出水缸」　鰓蓋出血10分鐘翻肚亡。（圖／飼主王威達授權）

動保處曾指出，象魚跳出水面的原因有4種，分別為水位高、缺氧、水質變化或驚嚇等，但詳細原因仍有待釐清。

台南17日4起地震分別為，5時06分、20時07分、23時03分、23時05分等，深度皆在16公里以下，屬於極淺層地震，最大震度都有4級。

針對台南17日4次連續地震，不少網友紛紛聯想到象魚自殺的事件，懷疑兩者有關聯，「台南那條象魚是不是要跟台南人說什麼？」、「我也想起新聞說的象魚跳出浴缸…應該要提醒些什麼」、「我剛也在想這個」、「所以那隻象魚跳出來是有原因的…有預測到地震」。

▼台南晚上連續兩起地震。（圖／氣象局）

▲▼台南地震2303。（圖／中央氣象局）

▲▼台南地震2305。（圖／中央氣象局）

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台南象魚跳缸自殺！連4次「極淺層地震」　網細想關聯傻了
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