18日雨勢再次明顯！東北風挾水氣連灌一週　4大降雨熱區一次看懂

▲氣象局表示，18日仍受東北風影響，雨勢也會再度明顯起來。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局表示，18日仍受東北風影響，雨勢也會再度明顯起來，特別是桃園以北、東半部易有局部雨，而大臺北山區、基隆北海岸及宜花地區有局部大雨或豪雨發生可能，至於其他地區則維持多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區留意熱對流發展的情形。

受東北風影響，明日18日桃園以北及東半部易有局部雨，其中大臺北山區、基隆北海岸及宜蘭及花蓮地區有局部大雨或豪雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。此外，氣象局已經針對宜蘭地區發布大雨特報，今日（17日）晚間至明日（18日）有局部大雨發生的機率。

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氣象局指出，預測溫度方面，桃園以北地區與宜花地區高溫約在24至27度，竹苗及臺東高溫則有28、29度，中南部地區仍可以達到32度左右高溫；至於各地低溫落在22至24度之間，中南部日夜溫差較大，民眾早出晚歸請依溫度變化適時調整穿著。

下週一（19日）水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較為明顯且持續，花蓮地區亦有短暫雨，上述地區也將有大雨或豪雨發生機率，其他地區為多雲到晴。下週二至下週日（20日至25日）水氣才會稍微減少，但基隆北海岸及東北部仍有短暫雨，桃園以北及花東地區有局部短暫雨。