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買便當赫見「人肉移動基地台」密集炸　網見耳朵笑了：毛利小五郎

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▲▼便當店驚見「移動基地台」他嚇壞　網一看驚：毛利小五郎（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲買便當民眾「耳朵被針扎好扎滿」！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

中醫針灸療法，是透過針刺或火灸人體穴位來治療疾病，不過因針刺在穴位的畫面相當驚悚，加上感到酸麻，導致許多人不敢嘗試。日前有男網友笑稱，買便當竟遇到人肉「移動式基地台」，只見男客人耳朵扎滿N個針，超密集畫面，讓原PO越看越頭昏。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》透露，15日去買自助餐，總共點了3菜3肉，價格出乎意料便宜，只要130元。接著話鋒一轉，原PO表示夾菜過程中，驚見前方的男客人頭上扎滿針，「有點驚人！」

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畫面可見，穿著藍背心的男客人，原來是去中醫針灸治療，似乎想要利用時間先買便當，因此頂著滿頭針跑出來，目測他頭上至少被扎8支，尤其耳朵更是密密麻麻的針頭，讓人看了密集恐懼症大爆發。

照片曝光後，也嚇壞一票網友，紛紛驚呼「移動式基地台」、「突然覺得，他是不是可以收到衛星頻道」、「被人撞到或跌倒不就...」「我上次也插的跟刺蝟一樣」、「天線也太多，訊號一定很好」、「毛利小五郎到台灣定居？」「人家是避雷針，他是引雷針」、「可能耳朵需要針多一點，這樣人家叫的時候才能聽的清楚吧」。

不過有網友急勸，扎針還亂跑，怕會有危險發生，「正常針灸完要留針治療，他是不是在台北某間有名醫師那針的，覺得針法很熟」、「通常針灸沒拔下來不能出診間耶」、「規定中醫診所針灸後要把針全拔掉，不然病患不小心壓到針，會有醫療糾紛」、「真正厲害的幾針就解決，通常算針數計費的才會這樣針」。

▲▼便當店驚見「移動基地台」他嚇壞　網一看驚：毛利小五郎（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲網友分享，回家請老公幫忙拔針！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

對此，有過來人解釋，「我之前也是針完就讓我走了，過幾個小時再自己拔針」、「花蓮某位有名的中醫針灸也會叫你回家再自己拔針，不然在診所要等很久」、「我也這樣去買過便當呀！因為要停留好幾個小時，不想在診所待著」、「我曾因為偏頭和頸椎酸痛被差點扎針，當時的位置，跟圖上的差不多」。

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