扮演刺蝟？監視器「插滿細針」針灸治頭痛　行家笑揭真正用意

▲監視器的上頭插滿細針。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

為了維護民眾的安全，幾乎到處都會裝設監視器。監視器大多會在牆壁上方，因為掛在高處才能確實拍攝到所有情況，不過固定在同一個角度難免「痠痛不已」，這時只能靠著「針灸」來治療一下；從網友PO出的照片可以發現，這個監視器的上頭竟插滿了細針，荒唐的畫面讓不少人捧腹大笑，同時也釣出了行家解答真正用意。

這名網友在「新·路上觀察學院」上發文表示，「這年頭，連監視器都要針灸治療一下。」從他PO出的照片可以發現，這個裝設在牆壁高處的監視器上頭，竟插滿了數十根細針，就像是在「針灸」一樣。

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不少網友看到照片後，紛紛笑說，「刺蝟屬性」、「肯定是致敬養鬼吃人系列」、「直接幫鳥架好鋼筋」、「這是一隻間諜刺蝟」、「那個角度脖子很容易痠啊」、「那是假睫毛」、「監視器偏頭痛」、「感覺很常頭痛，所以針灸的樣子」。

另外，也有內行人揭真相，「防築巢吧」、「怕被鳥停、洩鳥屎」、「有些一樓開放空間的天花板管線也會插滿刺針，防止鳥類停駐」、「應該是防止燕子築巢」。

原PO也沒想到這張照片會引發熱議，他事後則表示，「這只是博君一笑！」開開玩笑不用太認真。