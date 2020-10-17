海底總動員拼圖！挑戰千片「只拼出5%精華」投降了　網一看笑噴

▲多莉是最好拼的一部分。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／周亭瑋報導

皮克斯經典動畫《海底總動員》是許多八年級生的童年回憶，一名網友日前就買下1000片的周邊拼圖，想進行挑戰，然而他拼完最簡單的部分後，便高舉白旗投降。畫面戳笑大票網友，不禁笑虧「為什麼要整自己」、「主角有出來就好」。

網友今在「爆廢公社公開版」發文直呼，「我盡力了！」只見這盒拼圖包裝上，大大的寫著「不可能的拼圖」，而圖案的確令人眼花撩亂，除了最中間的多莉外，其餘部分全是尼莫。

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雖然在完整原圖中，尼莫的表情、姿勢、大小有所差異，但由於配色幾乎相同，打亂後一片紅、橘、黃、白的拼圖，讓人毫無頭緒，根本不知該從何下手。而原po在拼出多莉和最外圍一圈後，也只能忍痛放棄了。

▲滿滿的尼莫。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

崩潰文一出，引來7千多人按讚，網友們紛紛笑回，「好虐的拼圖」、「為什麼要把人生浪費在這種事情上呢」、「後勁好強」、「這種拼圖只能看眼神確認了」、「為什麼要買這麼沒有成就感的拼圖」、「一輩子其實很長，不要輕言放棄」、「這個太內耗了，我大概只能找出四個角」、「哇～最厲害的是，你把重點拼出來」、「光封面密集恐懼我就無法拼下去」。

另外，不少苦主也直呼，「這真的很難，我也只拼得出藍魚的部分」、「讓我想起，以前朋友送我一個純白色的拼圖，後來被我丟了」、「我之前買了清明上河圖...完全後悔打開，立刻收起來，放入櫃子深處」、「加油！我當時拼一千片大頭魯夫，花了4個月多才拼完」。