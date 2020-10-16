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「反瘦肉精公投」須聽證　國民黨轟中選會：濫用行政權阻民意

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▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛朱公抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文政府宣布進口瘦肉精美豬，引起食安疑慮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對國民黨推動「公投綁大選」和「顧食安公投」兩項公投案，中選會16日召開委員會審議，決議這2項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點。對此，國民黨抨擊，中選會以重重門檻阻擋民意，就是蔡政府對人民行使直接民權的刁難與干預。

國民黨質疑，中選會難道認為人民不希望擁有公投的權力嗎？多數民眾仍對萊豬開放抱有疑慮，難道不能透過投票表達嗎？中選會以重重門檻阻擋民意，就是蔡政府對人民行使直接民權的刁難與干預。

國民黨表示，面對民生議題，執政黨要做的不僅是辦理徒具形式的聽證會，若真正顧民生，就應該走進基層傾聽人民真正的聲音。

國民黨指出，從中天新聞台換照爭議、南鐵東移、屏東部落強拆事件，以及面對萊豬進口疑慮，蔡政府一再展露漠視民意的傲慢，人民權益遭一步步的閹割。此外，對於人民關切的萊豬進口，蔡政府對於法定至少3個月要開1次的食安會報，怠忽職守遲遲1年多未能召開，更直接漠視食安諮詢會議中2/3專家反對強行開放的聲音。

國民黨說，如今蔡英文政府悍然刁難、拖延公投，更顯然違抗民意，國民黨呼籲全民一起監督中選會，不要濫用行政權阻礙人民公投的權利。

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