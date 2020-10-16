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讀墨發表家庭帳號2大4小輪流讀　樂天Kobo支援Dr.eye英漢字典

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Readmoo讀墨電子書發表家庭帳號、會員等級新功能（圖／Readmoo讀墨提供）

▲為提升閱讀黏著度，電子書業者加強軟硬體各項閱讀體驗服務。（圖／Readmoo讀墨提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電子書業者強化閱讀體驗，Readmoo讀墨電子書日前發表2大新功能，鎖定親子客群推出家庭帳號，讓書籍可以全家共享，另推出會員等級制度，以遊戲趣味方式提升閱讀黏著度。樂天Kobo電子書閱讀器則是新增英漢字典功能，即日起開放軟體更新並支援全系列機型，滿足讀者閱讀英文書的翻譯需求。

針對讀者的家庭共讀、相互借閱等需求，讀墨團隊投入開發「家庭帳號」後，日前正式推出這項新服務，以2位大人加4位小孩為成員上限，一本書可輪流閱讀，而每位家庭成員皆擁有獨立書櫃與劃線註記等閱歷、進度，讓書籍共享不打擾，不過為了讓兒童專注閱讀，兒童帳號目前僅支援mooInk系列閱讀器。讀墨也乘勢推出mooInk親友揪團共購活動，最低可享定價85折優惠。

Readmoo讀墨電子書發表家庭帳號、會員等級新功能（圖／Readmoo讀墨提供）

▲Readmoo 讀墨電子書自 9 月底開跑「報復性閱讀」系列活動後，再發表新功能，讓閱讀有更多可能。（圖／Readmoo讀墨提供）

讀墨電子書持續更新軟硬體，針對2020年前3季，除了更新排行榜、購物車等介面，並推出動漫輕小說專館、mooInk Pro傳檔 App、贈送電子書兌換碼等功能，此外，也推動遊戲化的會員等級制度，讀者只需於網頁、iOS、Android App啟用會員等級後，系統將依閱讀行為、站上互動等活動，計算出所屬會員等級，未來將享更多秘密優惠或專屬功能。

Readmoo 讀墨電子書執行長龐文真表示，2020年雖然疫情威脅，但電子書銷售依然維持穩定成長，目前讀墨全站書籍總數逾13萬本，總會員數超越65萬，海外用戶比例也顯著提升至近30%。截至9月30日為止，全站閱讀時間已突破6,500萬分鐘，且不論是全站閱讀時間或電子書營業額，都已超越2019年全年數字。

樂天Kobo電子書閱讀器新功能上線 支援Dr.eye英漢字典（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo電子書閱讀器新增Dr.eye英漢字典，閱讀英文書籍更便利。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo電子書在台推出服務已滿4週年，站上擁有超過600萬中、外文書籍，除繁體中文書籍已超過11萬本，眾多英文書籍也是台灣讀者快速閱讀英文書的管道，此次閱讀器加入英漢字典功能，是與無敵科技旗下字典學習軟體Dr.eye譯典通合作，支援全系列機種，讓閱讀英文書籍更便利也更簡單。

樂天Kobo電子書表示，即日起，讀者可於閱讀器螢幕上方點選更新圖示按鈕，即可進行更新，再至「語言和字典」下載安裝英漢字典即完成，可立即使用字典功能，在瀏覽原文電子書或遇到不懂的英文單字時，隨時使用內建字典服務；Dr.eye譯典通英漢字典內含超過10萬個單字，並有音標、詞性、完整釋義等豐富內容，只要長按欲查詢英文單字，即顯示中文釋義內容於對話方塊中，閱讀時隨查隨看。

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