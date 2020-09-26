孩子因一篇《背影》有笑容　楊君方推閱讀：帶學生成長是不能推卸的責任

▲楊君方擔任永和國中的閱讀推動教師。（圖／楊君方提供）

記者崔至雲／台北報導

「帶著學生成長是我不能推卸的責任」，新北市立永和國中教師楊君方因推動閱讀教育，獲得今年師鐸獎。楊君方認為，閱讀雖然無法改變學生的一生，但絕對能啟發學生，讓他們有不一樣的視野，還記得之前教過一名情緒較負面的學生，但因透過朱自清《背影》讓該名學生有了不一樣的心態，「閱讀不是讓學生多拿幾分，而是讓學生淨化人心，了解教育初衷進而變溫暖」。

從事教職21年的楊君方，一直都任教於永和國中，因她熱愛閱讀，不僅連續8年擔任學校閱讀推動教師，還帶領學校團隊榮獲教育部閱讀磐石獎，她表示，因自己是國文老師，因此希望藉由圖書館資源，融入在課程中，剛好在108課綱開辦之際，七年級多了一節彈性學習課程，在這堂課程當中，她帶學生認識公共圖書館的資源，讓學生可以在生活中有能力去分辨假新聞或假訊息。

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▲楊君方認為，閱讀不是讓學生多拿幾分，而是讓學生淨化人心，了解教育初衷進而變溫暖。（圖／楊君方提供）

「閱讀能改變人生觀」這是楊君方始終相信的一句話。她回憶起曾帶過的一名學生，「他是一位高高壯壯的男同學，但因為爸爸常常在家裡會對媽媽有言語、肢體暴力，因此他七年級進班時臉上完全沒有笑容」，楊君方說，因為家人影響他太深了，他不願意向同學敞開心門，當時他在班上沒有朋友，分組也沒有人願意跟他同組。

為了想要改變這樣的狀態，楊君方花了他2年多的時間，她帶給那名學生的第一篇文章就是朱自清《背影》，後續三不五時也在空暇時間拿了一些有關家庭、親情、朋友的書籍給那名學生，到了八年級下學期，男孩的臉上已多了笑容，也慢慢理解到不應該因為家庭而影響到自己。楊君方開心的表示，就算無法改變整班的學生，但能讓一個學生過得開心、改變心態，這就是最重要的。

▲新北市立永和國中教師楊君方因推動閱讀教育，獲得今年師鐸獎。（圖／楊君方提供）

現在的楊君方擔任永和國中的閱讀推動教師，她成為圖書館跟學生之間的媒介，藉由圖書館的豐富資源，提供給不同特質、需求的學生不同的書籍，「在這裡學生可以找到人生方向，也能適性揚才，我們的工作就是設計課程引導學生，做為書跟孩子之間的橋樑」。

能獲得師鐸獎實至名歸，楊君方說，自己的角色是整合學校資源，希望藉由自己的力量，不只改變一個班級，也改變學校的文化，期待在推動閱讀的路上，培養更多學生多元且有能力，讓孩子對於自己知識擁有尋求的能力，讓孩子在學校的共讀書香尋求中，發展系統思考、口語表達，豐富他們在學要的每個時光。

▲新北市立永和國中教師楊君方因推動閱讀教育，獲得今年師鐸獎。（圖／楊君方提供）