蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」　園區急拉封鎖線

▲蘇州太倉天鏡湖公園出現大型蛇類動物。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市太倉天鏡湖公園最近傳出有「大型蛇類動物」出沒，根據網路流傳的監視器畫面，的確有一個類似「大型蛇類動物」的東西在湖面游動，不過，由於影片捕捉的時間是深夜，畫面並不清楚。園區工作人員受訪時提到，已河岸邊拉起警戒線，禁止遊客靠近水邊。

《澎湃》新聞報導，大陸網路最近流傳一段「蘇州太倉天鏡湖公園出現大型蛇類」的訊息以及多段影片。訊息內容指出，近日在天鏡湖公園水面發現有「大型蛇類動物」，而從網傳的一段監視器畫面中查看，蛇類動物體型較大較長，存在安全隱患。

報導指出，監視器拍攝日期顯示，「大型蛇類動物」出現在9月29日夜間，截至目前已過半個月，至於其更早前是否現身過，目前還未可知。

▲天鏡湖公園發公告證實視頻為真。（圖／翻攝澎湃新聞）

天鏡湖公司一名負責人13日向媒體證實通告屬實，並表示目前該「大型蛇類動物」還未抓到。負責人強調，目前天鏡湖一切正常，只是將湖心島封閉，因為是開放式公園，遊客與市民仍然可正常進入，但也在河岸邊拉起了警戒線，禁止靠近水邊。

負責人表示，目前已經有專家前來查看，但因為還沒找到實物，專家也無法確認「大型蛇類動物」的本尊，正持續尋求專業人士幫助。

據瞭解，天鏡湖是人造湖泊，距蘇州太倉市中心3公里，公園佔地約52萬平方公尺，湖面面積約30萬平方公尺，景觀綠化面積為20萬平方公尺，公園直徑約800公尺，湖岸線長度約3500公尺。