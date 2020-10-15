蛋糕店女員工遭反鎖冷凍庫！求救20分鐘沒人理…原因氣炸

▲單獨冷凍庫相當危險，一不小心就可能被反鎖。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台北市某知名連鎖蛋糕店被踢爆，日前有名女員工被鎖在冷凍庫裡，20分鐘內無論怎麼拍打、喊叫都沒人發現，若不是裡面有安全裝置，可能死在裡面都沒人發現。台北市勞檢處接獲消息，也要前往現場調查，釐清業者是否有疏失。

根據《東森新聞》報導，這名女員工12日為了幫其他員工的忙，進入蛋糕店的冷凍庫裡找東西，卻不慎遭到反鎖，無論怎麼拍打、喊叫都沒人理會。經過20分鐘的求救，依然沒有人來救女員工，所幸她發現了內部的安全裝置，緊急轉開，才從冷凍庫裡逃了出來。

這名女員工一出來，立刻問其他人「為什麼沒來救援」，原來竟是求救的聲音被當成「老鼠的聲音」，讓她更加生氣，完全無法原諒這件事情，即使真的不是故意的，但若非發現了安全裝置，可能死在裡面都沒人發現。

▲女員工卡在冷凍庫裡，求救20分鐘依然沒有收到回應。（圖／《東森新聞》）



對此，該家店的業者指出，事件發生後，立刻就有通報主管，也有詢問女員工是否要就醫，隔天還有前往慰問，後續將加強安檢、明確標示安全開關，落實員工訓練，以免後續情況再發生。

不過，台北市勞檢處說明，依據相關法令，若因為工作需要進出冷凍庫，雇主必須提供防護衣，以及避免非相關業務人員進出，就算這次女員工沒申訴，依然會去現場檢查，釐清疏失。

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