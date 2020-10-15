趴睡窒息？　桃園4月大女嬰「嘴唇發紫」送醫不治

記者邱茀濱／綜合報導

桃園市一名4個月大女嬰昨（14）日疑似窒息身亡，睡在一旁的母親發現時，女嬰嘴唇已經發紫，而且失去了呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治，目前死因仍待檢察官釐清。

據悉，母親當天晚上6點多餵完奶後，就讓女嬰在床上玩耍，隔了1個多小時後發現她睡著後，便也跟著休息，不過8點多起床時，卻看見女嬰從原本正躺姿勢變成趴睡且臉部貼床，將她翻身後竟驚見女兒嘴唇發紫、失去心跳。

女嬰父親火速將她送往醫院求救，但仍宣告不治，不排除女嬰是趴睡導致窒息身亡，但警方已報請檢察官、法醫相驗死因。

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