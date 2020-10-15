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全新的音樂基地！　Google 下架 Play Music 與 YouTube Music 整合

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▲YouTube Music。（圖／達志圖庫）

▲YouTube Music。（圖／達志圖庫）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 官方宣布將 Google Play 的音樂商店正式下架，並建議用戶將音樂庫轉移至 YouTube Music，也可以透過 Google 匯出下載資料，或是透過 Play 音樂帳戶設定刪除資料。即日起用戶無法在 Play 商店中下載 Music Store，也無法再購買音樂，YouTube Music 之後將取代這項串流服務。

Google 早在 8 月就宣告 Google Play Music 的退場時程，並指出未來會與 YouTube Music 整合持一項音樂訂閱服務，而官方也在近日正式將應用程式下架，不再讓用戶購買音樂，且宣告年底前將全面停止用戶對 Google Play Music 的權限。

Google 表示，原 Play Music 用戶可以直接將 Play Music 的音樂轉移到 YouTube Music 上，也可以透過 Google 匯出資料並下載，亦或是直接刪除 Play Music 帳戶。

值得注意的是，若用戶沒有主動刪除 Play Music 帳戶，Google 也會在今年底將帳戶資料刪除，用戶到時候也會徹底失去使用 Play Music 的權限。

▲聽音樂,視訊,談戀愛,女友。（圖／達志圖庫）

▲Google Play Music 用戶權限將於年底前全面刪除。（圖／達志圖庫）

YouTube Music 可讓你繼續享有下列服務：
．找到數百萬首正版歌曲、播放清單、影片等精彩內容
．獲得個人化推薦，輕鬆發掘喜愛的新歌
．最多可以將 10 萬首曲目上傳至 YouTube Music (music.youtube.com)

Google 匯出可用於下載下列資料：
．先前購買的 Google Play 上傳曲目
．你的音樂願望清單和評論
．音樂庫中的曲目、播放清單和電台清單

你可以透過 Google Play 音樂帳戶設定刪除下列資料：
．Play 音樂庫
．Play 音樂推薦記錄

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