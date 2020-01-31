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因應COPPA規範　《Let It Go》不能加入YouTube Music播放列表了

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▲▼YouTube Music。（圖／記者邱倢芯攝）

▲YouTube Music。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

作為一個音樂串流平台，YouTube Music在功能上有著其他平台無法比擬的優勢，不過近來由於YouTube的改革，使YouTube Music限制了部分迪士尼歌曲及其他「Made for Kids」（為兒童打造）歌曲。

Google與旗下的YouTube去年9月因未經家長同意下，非法蒐集兒童個資而違反《兒童網路隱私保護法》（COPPA），遭美國聯邦貿易委員會（FTC）分別處以1.36億美元及3400萬美元罰款，創下COPPA自1998年頒布以來最高罰款紀錄。為此，YouTube對其平台進行部分改進，以符合COPPA的規範。其中最大的更動為，若上傳至YouTube的影片皆為針對兒童的內容，則必須將之標記為「Made for Kids」。

這項新政策於本月開始實施，但有網友發現這同樣為YouTube Music帶來一些限制。舉裡來說，《冰雪奇緣》（Frozen）電影中的熱門歌曲《Let It Go》被標記為「Made for Kids」，因此該首歌曲在YouTube Music的部分功能即被禁用，如迷你播放器。

▼用戶無法為《Let It Go》點選「喜歡／不喜歡」按鈕，也無法將啟動迷你播放器。（圖／取自9to5Mac）

▲▼YouTube Music限制了部分迪士尼歌曲及其他「Made for Kids」（為兒童打造）歌曲（圖／取自9to5Mac）

若用戶為YouTube Premium的訂閱戶，禁用迷你撥放器的限制並不會阻止YouTube Music在後台播放音樂，不過在播到迪士尼歌曲時，用戶將無法在YouTube Music App中瀏覽其他歌曲，只能固定停留在播放介面，此外，該「Made for Kids」歌曲的「喜歡／不喜歡」按鈕也會被禁用。

上述兩種限制對大說數用戶來說影響不大，不過最令人感到困擾的是，用戶無法將這些被標記為「Made for Kids」的歌曲存入播放列表中。目前這些限制僅限於YouTube Music的App，無論是添加至播放列表或「喜歡／不喜歡」按鈕在網頁版YouTube Music上皆可使用。

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