蘇花改封隧道！防救災演練...觀音谷風隧道連2天封閉2小時

▲▼防救災演練蘇花改觀音（上圖）、谷風隧道 20、21日上午雙向封閉2小時。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

用路人請注意！上邊坡大規模坍方防救災演練，台9線蘇花改觀音、谷風隧道路段，20、21日上午9時30分至11時30分，南北雙向封閉，屆時請用路人配合交管，改行駛台9丁線（舊蘇花公路）通行。

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公路四區養工處南澳工務段表示，為加強公路災害緊急應變處理能力及橫向聯防動員，模擬台9丁線39k+500（觀音路段）上邊坡大規模坍方阻斷，搶修逾4小時以上，啟動「台9丁線道路阻斷交通疏導計畫」疏導措施，將禁行車種（機車、大貨車）疏導改道行駛台9線蘇花改南澳至和平路段交通疏導防救災演練情境。

演練（含預演及正演）為配合疏導禁行車種（機車、大貨車）改道行駛台9線蘇花改路段情境所需，於演練時段將進行交通管制，於台9線蘇花改觀音、谷風隧道南北雙向路段封閉，屆時請用路人配合交管改行駛台9丁線（舊蘇花公路）通行。

演練管制封閉日期、時段序列如下:

一、 預演：20日(星期二)時段上午9時30分至11時30分。

二、 正演：21日(星期三)時段上午9時30分至11時30分。

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