台9線蘇花改觀音谷風及中仁隧道　17、18日20至24時火警功能測試道路封閉

▲台9線蘇花改觀音谷風（上圖）及中仁隧道 17、18日20至24時火警功能測試道路封閉。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

17、18日夜間走台9線蘇花改觀音谷風及中仁隧道駕駛請注意，這兩隧道在17、18日20至24時因隧道火警設備功能測試，將分別封閉4小時，屆時，駕駛們配合管制改道行駛台9丁線 （舊蘇花公路）。

公路總局四區養工處表示，將於17日、18日夜間，進行台9線蘇花改隧道火警設備功能測試，於測試時段將實施道路（隧道）管制封閉，各隧道測試封閉日期及時段序列如下：

請繼續往下閱讀...

一、觀音、谷風隧道（台9線126K+486~145K+049）：8月17日（星期一），20時至24時夜間管制封閉。

二、中仁隧道（台9線148K+845~154K+148）：8月18日（星期二），20時至24時夜間管制封閉。

管制是為蘇花改隧道消防設施連動運作功能測試，基於測試作業將涵蓋隧道全斷面之消防水霧噴灑，為用路及測試作業安全，因此採行夜間實施隧道管制封閉措施；提請用路人預作行程規劃，屆時若行經封閉路段，請配合管制改道行駛台9丁線（舊蘇花公路）。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

其他人也看了這些...

►影／礁溪老爺食物中毒人數飆至108人 禍首遭疑「抽地下水給客人喝」 業者：檢測合格

►吃早餐沒味道！宜蘭金六結新兵疑染新冠肺炎 宜蘭衛生局晚間排除

►影／龜山島牛奶海衝撞鯨豚...2私人遊艇船主到案！辯好奇就近觀看