嫌女友「素顏太醜」沒面子！　男帶前女友去聚會：妳自己不化妝

▲太常化妝偶爾要讓皮膚休息。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉亭／綜合報導

前女友是許多人心中的致命點，但有些人猛踩底線還不知道。一名女網友表示，最近因為膚況太差，因此都素顏出門，但男友卻覺得太醜很沒面子，逼迫一定要化妝出席朋友聚會，最後竟然還找了前女友代替參加，讓她生氣發文詢問。

女網友於「靠北星座」發文表示，因為近來皮膚不好，在醫生建議下最近都沒有化妝，但是剛好碰到中秋節，男友的朋友們邀約帶伴烤肉，就逼她一定要化妝，甚至還直言「你不化妝能看嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友雖然極力向男友解釋，這陣子真的都不適合化妝，如果介意就不要去了。但男友卻說「大家都要帶女友去，就我沒帶去，你是要讓我難看嗎？」最後男友自己去了烤肉趴，沒想竟然是帶前女友一起去。

▲女網友質問男友，卻反被責怪。（圖／翻攝自靠北星座）

得知消息後，女網友氣憤質問男友，明明知道很在意前女友，為何還帶她去聚會？男友卻稱，因為女網友不化妝，只好帶別人去，都只是朋友，「妳又不是不知道妳素顏的樣子，我怎麼敢帶你去」。女網友上網詢問「是我小題大作嗎？？我真的很不爽！但男友一直覺得沒什麼」。

許多網友也紛紛留言，「聽大家的 放生吧」、「你沒放生的話 真的是在做善事」、「乖乖，會嫌棄妳最原本樣子的人，我們勇敢放手吧～他在乎的始終是自己的感受」、「分吧~一點都不懂得尊重」、「放生吧！然後把他跟他前女友綁在一起烤」。